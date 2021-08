Turist iz Mađarske u nedjelju u popodnevnim satima s vrha jahte je skočio na labuda u Skradinu. Životinja se mučila nekoliko minuta i uginula, a udruga Prijatelji životinja traži sankcije.

Iz udruge Prijatelji životinja su u srijedu zatražili hitni nadzor i prekršajnu prijavu protiv mađarskog turista, koji je svjesno skočio s vrha jahte direktno na labuda i ubio ga. ''Zatražili smo hitni nadzor i prekršajnu prijavu sukladno Zakonu o zaštiti životinja i Zakonu o zaštiti prirode'', napisali su iz udruge u objavi na Facebooku.

S obzirom da je cijeli slučaj zabilježen mobitelom, iz udruge kažu da će učiniti sve što je u njihovoj mogućnosti da se optuženog kazni. ''Mi ćemo učiniti sve što je u našoj mogućnosti da osiguramo da slučaj ne prođe nekažnjeno i da se optuženog tereti prema Prekršajnom zakonu, kada već neće prema Kaznenom'', ističu iz udruge.

Zbog cijelog slučaja, svjedok tragičnog slučaja se oglasio i dan nakon cijele situacije. ''Ako sam zvao 112 te policiju da im prijavim cijeli slučaj koji se ispred mene odvio, kako je onda moguće da se izvede zaključak da je sve bio samo nesretan slučaj. Rečeno mi je iz policije da će me kontaktirati jedan inspektor, no to se do ovoga trenutka nije dogodilo. Svi su prisutni vidjeli da nije bio nesretan slučaj, već da je skok bio ciljan uz bodrenje publike s broda, što je završilo kobno za labuda'', rekao je svjedok događaja za Šibenik.in.

Dodao je da labuda čak nisu odvukli Mađari, nego skiper s druge jahte, koji valjda nije mogao gledati kako im ptica umire pred očima. ''Ili ako je već bila mrtva, da lešina pluta među brodovima. Ovi s mađarske jahte su to promatrali, što se jasno vidi na slici'', ističe svjedok.

Prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama određena je visina naknade za ubijanje pojedinog primjerka posebno zaštićenih vrsta - za crvenokljunog labuda (Cygnus olor) 3600 kuna, a za žutokljunog labuda (Cygnus cygnus) 9600 kuna.

Zoološki vrt u Zagrebu za tigra nema uvjete, a nastamba u Križevcima da? Istražili smo tko smije biti Tarzan u Hrvatskoj

Mučni prizori: Netko je otrovao mačke u centru Zadra, pozvana policija, prijava DORH-u

Glasnogovornik šibenske policije Šime Pavić potvrdio je kako je Mađar skočio na labuda, a kasnije je pronađeno truplo životinje, no nije utvrđeno kazneno djelo. Zaključili su da se radi o nesreći.