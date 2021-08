Turist iz Mađarske u nedjelju u popodnevnim satima s vrha jahte je skočio na labuda u Skradinu. Životinja se mučila nekoliko minuta i uginula, a policija je utvrdila da se radi o nesretnom slučaju.

Svjedoci događaja kažu kako je stranac skočio na labuda, koji je zaštićena vrsta, s vrha jahte, dok su sve snimali njegovi prijatelji s broda i smijali se. Incident su promatrali i ljudi koji su se u tom trenu našli na rivi i koje je događaj zgrozio.

"Čovjek s jahte, stranac, kao da je to neka šala, skočio je s vrha ravno na labuda. Djeca na brodu su se smijala, a njegov prisutni prijatelj je sve to snimao mobitelom i baš im je to bilo urnebesno smiješno. Nakon toga skoka, labud se još par minuta mučio, nije mogao podignuti vrat i naposlijetku je uginuo", kazao je izbezumljeni svjedok za portal Šibenik.in.

"Jedan stranac s rive mu je vikao da je luđak i šta radi to, a i ja sam isto svašta govorio i još nisam došao sebi od šoka. Čuo sam da su ljudi s jahte rekli da je labud došao sebi i udaljio se. Jutros sam dobio informacije da je policija u posjedu snimki gdje oni gumenjakom odvoze neku lešinu. Ovo ne smije proći nekažnjeno i da se izvuku sa svojim lažima da je labud otplovio dalje, jer smo svi prisutni vidjeli što se dogodilo", rekao je.

Glasnogovornik šibenske policije Šime Pavić potvrdio je kako je Mađar skočio na labuda, a kasnije je pronađeno truplo životinje, no nije utvrđeno kazneno djelo, to jest, policija je zaključila da se radi o nesreći.