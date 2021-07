U centru Zadra, u ulici Dragutina Parčića na Poluotoku, jutros je došlo do masovnog trovanja mačaka, koje su zabilježili volonteri i pozvali policiju koja provodi izvide najnovijeg slučaja zlostavljanja i mučenja životinja.

Volonteri koji brinu o uličnim mačkama naišli su jutros u Zadru na zastrašujuć prizor - nekoliko beživotnih tijela mačaka koje su vjerojatno otrovane.



Foto: N. Begonja

Foto: N. Begonja

Foto: N. Begonja

''Mačke su otrovane, to nije prvi put, događa se to već godinama. Postoje sumnje u počinitelja, ali ne možemo nikoga napadati dok se sve ne istraži do kraja'', kazala nam je jedna od volonterki.Pozvana je odmah i policija, a dojavu nam je potvrdila glasnogovornica Policijske uprave zadarske

''Imali smo jutros dojavu, nešto iza 10 sati, da je pronađeno više uginulih mačaka, njih četiri, u Ulici Dragutina Parčića na Poluotoku u Zadru. Policijski službenici su izašli na teren i obaviješten je veterinarski inspektor i DORH te se provode daljnji izvidi u cilju utvrđivanja svih okolnosti'', rekla nam je Grbin.