Udruga Franak odaslala je poruku Vrhovnome sudu da hitno donese pozitivnu odluku vezanu za konvertirane kredite u švicarcima kojom će, kako navode, 55.000 hrvatskih obitelji napokon dobiti pravnu sigurnost da od banaka traže i dobiju svoj oteti novac.

Okupljeni aktivisti i članovi Udruge Franak još jednom su uputili apel i požurnicu istovremeno na konferencijama za novinare u Zagrebu, Splitu i Rijeci. Udruga podjeća da je, zbog zastare koja za preplaćene kamate nastupa 14. lipnja ove godine, vremena za odluku i podizanje privatnih tužbi sve manje.

"Pravo Europske unije jasno govori da banke osuđene za nepošteno ugovaranje moraju vratiti sve što su nepošteno stekle, a konverzijom CHF kredita hrvatskim građanima to nije učinjeno odnosno nije izvršena restitucija u skladu s pravom EU-a. Udruga Franak vjeruje u pravo i pravdu, i sigurni smo da konverzija CHF kredita nije prepreka obeštećenju.

Udruga Franak ima sve potrebne resurse, znanja i mogućnosti da u dogovoru sa svojim članstvom čije interese štiti, provede sve legalne aktivnosti, pa tako i organizaciju prosvjeda.

Iskreno se nadamo kako će naši apeli usmjereni na Vrhovni sud da donese pozitivnu odluku po pitanju konvertiranih kredita i akcija Požurnica, koja će dobiti svoj nastavak kada na naš poziv naši članovi požurnice ponovno upute Vrhovnom sudu i to u puno većem broju, doprijeti do Vrhovnog suda te će on u narednim danima donijeti pozitivne odluke kako bi 55.000 obitelji napokon izašlo iz agonije pravne nesigurnosti“, navela je Udruga u priopćenju.

U nastavku prenosimo apel Udruge Franak prema Vrhovnome sudu u cijelosti:

"Vrhovni sude! Pripadam jednoj od 55.000 hrvatskih obitelji koje čekaju Tvoju odluku za pravnu sigurnost u pokretanju tužbi za obeštećenje.

Vrhovni sude, banke su nas izigrale i prevarile, i Ti to znaš! Znaš da su kamata i valuta nezakonite, i da konverzija nije prepreka našem traženju pravde!

Više od 10 godina zabrinuti smo za svoju, i za budućnost svoje djece. Najbolje godine života prošle su nam u odricanjima. Želimo pravdu i sigurnost koje kao građani Republike Hrvatske zaslužujemo. Želimo pravdu jer su nas banke lihvarile i na nezakonit način se bogatile preko naših muka i neprospavanih noći.

Želimo da o našoj sudbini odluče suci Vrhovnoga suda, a ne bankarski lobisti! Donesite toliko očekivanu pozitivnu presudu i omogućite nam da vratimo nezakonito naplaćene novce, jer to je zaslužilo 55.000 hrvatskih obitelji!

Sve što želimo od Vrhovnoga suda jest brza presuda utemeljena na pravu Europske unije, presuda koja će potvrditi da konverzijom kredita u švicarskim francima nismo obeštećeni, i da imamo pravo na kompletnu restituciju nepošteno naplaćenih anuiteta u našim kreditima".