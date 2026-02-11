Učitelji informatike prozvali Ministarstvo: "Pokušavaju prikriti stvarno stanje u školama!"

Učitelji informatike u srijedu su prozvali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) da nizom netočnih informacija i statističkih manipulacija pokušava prikriti stvarno stanje u školama, reagirajući time na odgovor Ministarstva na njihova upozorenja.

U otvorenom pismu, koje je potpisao 271 učitelj informatike, kao ključne probleme naveli su, među ostalim, administrativni kaos na početku školske godine zbog kolapsa sustava e-Matica, smanjenu satnicu informatike, nedostatak adekvatne opreme i korištenje jeftinijih verzija paketa Office 365.

MZOM je odgovorilo je da u suradnji s CARNET-om kontinuirano radi na unaprjeđenju sustava odgoja i obrazovanja, a navode iznesene u otvorenom pismu ocijenilo je netočnima. Naveli su da su da su informacijske i digitalne kompetencije su kao obavezan predmet uvedene u svim razredima. Prije je bio obavezan samo u 5. i 6. razredu, dok je u ostalima bio izborni predmet.

No, učitelji odgovaraju da je ovdje riječ o statističkoj manipulaciji. ''Iako predmet postaje obavezan, satnica se smanjuje. Informatika je trenutno izborni predmet koji pohađa velika većina učenika s fondom od 70 sati godišnje (2 sata tjedno). U eksperimentalnom programu Cjelodnevne škole satnica se prepolavlja na 35 sati godišnje (1 sat tjedno). Time se drastično smanjuje vrijeme koje učenici provode učeći digitalne vještine'', stoji u njihovom odgovoru.

Opravdanje Ministarstva glede sustava e-Matica također ne stoji, napominju učitelji. ''Nastava je počela 8. rujna. Ako se Ministarstvo hvali da je sustav proradio 22. rujna, to znači da prva dva tjedna nastave škole nisu imale funkcionalan sustav. U tom razdoblju škole nisu mogle zakonski evidentirati učenike prvih razreda'', rekli su.

Kad je riječ o licencama u okviru paketa Microsoft 365, Ministarstvo kaže da su na domeni skole.hr one definirane ugovornim odnosom između Microsofta i Ministarstva te da trenutni limiti iznose 50 GB za nastavnike i 25 GB za učenike, što je dovoljno za redovite obrazovne aktivnosti.

Učitelji pak tvrde da su većini učitelja i učenika ukinute desktop verzije alata (Word, Excel, PowerPoint) te da su prebačeni su na online verzije koje imaju smanjene funkcionalnosti. "Na naš upit zašto nemamo pristup desktop alatima, Ministarstvo odgovara podacima o cloud pohrani. To je kao da pitate zašto auto ne vozi, a mehaničar vam odgovori da imate dovoljno mjesta u prtljažniku'', ističu učitelji u odgovoru.

Osvrnuli su se i na izjavu Ministarstva prema kojoj CARNET nema mandat niti osigurana sredstva za redovitu nabavu i zamjenu opreme u školama, osim mrežne opreme za povezivanje na CARNET mrežu.

''Ovime se priznaje da ne postoji plan za održavanje informatičke opreme u školama. Projekt e-Škole je završio, jamstva su istekla, a računala se kvare. Prebacivanjem odgovornosti na jednokratni projekt, Ministarstvo poručuje da nema strategiju što učiniti kada oprema prestane raditi, ostavljajući škole i osnivače da se snalaze sami'', navodi se u odgovoru.