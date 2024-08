U Srbiji je obilježen dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja.

Na komemorativnom skupu, pred nekoliko tisuća ljudi, govor je održao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Dočekan je uz ovacije.

Poručio je da nitko nikada neće podijeliti ili uništiti srpski narod i okupljenima dao obećanje.

"Početak kolovoza, to su dani naše tuge, našeg sjećanja, muke zbog izgubljenih ljudi, kuća, ognjišta, zbog djece koju nećemo moći vratiti, ali to su i dani ponosa. Neće biti više ni pogroma, ni progona, ni traktora, garantiram kao predsjednik Srbije da se to nikada nigdje više neće dogoditi", izjavio je Vučić.

