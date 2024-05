Ministar ima velike planove, ali struka je skeptična: "I sada nam nedostaje ljudi, a ne smije se zanemariti..."

Vlada ulaže milijardu i 120 milijuna eura u škole i vrtiće. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs predstavio je tri nova poziva za dodatno povećanje kapaciteta vrtića, prelazak na nastavu u jednoj smjeni i izgradnju sportskih dvorana.

Riječ je o do sada najvećem ulaganju u obrazovanje, a cilj je da do 2030. godine sva djeca imaju mjesto u vrtićima, ali i da sve osnovne škole prijeđu u jednu smjenu te da se do 2027. uvede cjelodnevna nastava.

"Iskreno se nadam da će se to stići do 2027. godine. Nadam se i da će građevinska operativa bez dilema prihvaćati ove poslove", rekao je ministar.

Međutim, ravnatelji s kojima je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica skeptični su oko toga hoće li se stići odraditi sve u vezi dogradnje i izgradnje škola i dvorana.

"Potrebno je riješiti imovinskopravne odnose, negdje i urbanističke planove, pa mislim da rok od tri godine nije realan. Čak i ako taj rok se pomakne, mislim da nije ništa sporno s obzirom da će taj prelazak u cjelodnevnu školu donijeti obrazovnom sustavu ustvari samo dobre stvari", ustvrdio je Krešimir Supanc, ravnatelj zagrebačke Osnovne škole Jure Kaštelana.

Sindikat obrazovanja, medija i kulture upozorava kako treba voditi računa da u tim novim vrtićima s djecom rade stručni ljudi jer, kažu, već sada kronično nedostaje odgojitelja. No, i jedni i drugi pozdravljaju ulaganje u škole i vrtiće.

"Ne smiju zanemariti da s djecom treba raditi struka, a nažalost struke i sada nedostaje i to je veliki problem. Zadnji pokazatelji su da nam fali 5500 ljudi", napomenula je Božica Žilić iz spomenutog sindikata.

