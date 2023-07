Novi detalji krvavog pohoda u Sisku: Provodi se očevid na više lokacija

"Županijsko državno odvjetništvo Sisak s policijskim službenicima Policijske uprave sisačko-moslavačke i drugim stručnim osobama provodi očevid na nekoliko lokacija vezano za kaznena djela počinjena u večernjim satima 1. srpnja, na području Siska, odnosno u ulici Capraške poljane.

PU sisačko-moslavačka provodi kriminalističko istraživanje nad jednom osumnjičenom osobom, a ŽDO u Sisku je izdalo i izdaje zakonom propisane naloge te provodi propisane radnje potrebne za utvrđivanje svih okolnosti počinjenih kaznenih djela", priopćio je u nedjelju sisački ŽDO.

"Ovo državno odvjetništvo će po okončanju očevida i ispitivanju osumnjičenika objaviti priopćenje o provedenim radnjama i državnoodvjetničkoj odluci", dodaje se u priopćenju.

Dan nakon stravičnog pohoda, mještani Siska su u šoku.

Goga je za Dnevnik Nove TV kazala da su muškarca uhvatili oko jedan sat u noći. "Vikali su vani, bilo je puno muških glasova, nismo znali o čemu se radi. Čuli smo da su vikali 'lezi, lezi' i onda je prestalo. Nisam izlazila gledati“, dodala je.

"Nije dobar osjećaj“, rekao je Marko i nastavio, "Ja sam išao u ribičiju, nema nikoga na ulici. Uplašili su se ljudi“.

Antea je naglasila da ne mogu vjerovati da se to događa kod njih. "Strah nas je najviše zbog djece. Ne možemo vjerovati da je to došlo kod nas, nadam se da će se to promijeniti“, zaključila je.

"Strah čovjek osjeća. Turbulentna su vremena“, rekao je jedan mještanin.

Reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović koja je cijeli dan na terenu u Sisku, javila se u Vijesti u 17 i istaknula da će uhićeni muškarac biti u rukama policije dok traje kriminalističko istraživanje.

"Kada završi svoj posao, policija će ga predati pritvorskom nadzorniku, a onda se očekuje njegovo ispitivanje u tužiteljstvu.

Policija nam je već odgovorila da ga terete za više kaznenih djela: djela protiv tijela i života, znamo da je počinio ubojstvo, djela protiv opće sigurnosti, djela protiv javnog reda.

Za sva tri kaznena djela propisane su višegodišnje zatvorske kazne i to može i očekivati. Isto tako treba imati u vidu i da se treba provjeriti njegovo stanje ubrojivosti.

To sam pitala danas policiju pa su mi odgovorili da je njegovo ponašanje pri uhićenju i dalje bilo neobično“, zaključila je reporterka.

PU sisačko-moslavačka je ranije jutros na izvanrednoj konferenciji za novinare izvijestila da je 58-godišnji napadač uhićen noćas brzom intervencijom policije, koja je angažirala sve snage u hvatanju počinitelja zločina i pucnjave u Sisku.

U oružanom napadu je smrtno stradala 45-godišnja žena, a ukupno je ozlijeđeno osam osoba, od kojih četiri teško i četiri lakše.

Od toga dvije teško ozlijeđene osobe su još uvijek smrtno ugrožene, a dvoje teško ozlijeđenih su izvan životne opasnosti i hospitalizirani su u sisačkoj bolnici.

Počinitelj je zapalio i dvije stambene zgrade, a u velikom su požaru dvije zgrade i jedan automobil u cijelosti izgorjeli, a jedna zgrada i automobil djelomično.

