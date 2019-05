Danas se u Splitu i Zagrebu Hoda za život i to pod geslom ''Zaštitimo najugroženiju manjinu u Hrvatskoj – nerođenu djecu!''. Rute kojima će se kretati kolone u oba grada su objavljene, kao i upozorenja sudionicima vezano uz transparente, majice, natpise i zastave.

Tijek događanja pratite u nastavku.

09:55 U Zagrebu je na Zrinjevcu počelo okupljanje sudionika Hoda za život, a na štandovima se prodaju i rekviziti i majice.

09:45 U Zadru su uoči Hoda za život osvanule osmrtnice kojima se žali za ženama preminulim zbog liječničkog prava na priziv savjesti i obavljanja pobačaja u nesigurnim uvjetima.

Zadar: Uoči Hoda za život osvanule osmrtnice (Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL)



9:30 Platforma za reproduktivna prava ''Obrani PRAVO NA IZBOR'' pozvala je građanke i građane da u subotu, na dan Hoda za život, obuku crveno i izađu na ulice kako bi okrenuli leđa ''klerikalnoj paradi''. Time žele poručili da su životi žena i njihovo zdravlje ispred crkvenih dogmi, kao i da su žene ravnopravne građanke. ''Crvenom bojom označite svoje prozore, ulice, trgove'', poručili su građanima.

Nakon Osijeka i Rijeke, danas se u Zagrebu i Splitu održava Hod za život.

U Zagrebu će to biti četvrti Hod za život, a počet će u 10 sati okupljanjem na Zrinjevcu i završiti na Trgu sv. Marka gdje će biti organiziran prigodan program oko13:30. Promet će biti obustavljen u centru grada, a kolona će se kretati od Zrinjevca, hodati Praškom ulicom do Trga bana Josipa Jelačića, zatim će se uputiti Ilicom i Mesničkom do Strossmayerova šetališta, pa Ćirilometodskom do Trga sv. Marka.

Splitu je ovo treći Hod za život. Počet će u 10:30 na Rivi gdje će se okupiti sudionici, a povorka će Zapadnom obalom krenuti prema parku Zvončac, gdje građane uz okrjepu očekuje zabavno-glazbeni program, u sklopu kojega će nastupiti i Petar Dragojević.

Grabar-Kitarović primila predstavnike inicijative ''Hod za život''

U subotu novi Hod za život: Evo koje će splitske i zagrebačke ulice biti zatvorene za promet

Kako su istaknuli organizatori iz Građanske incijative Hod za život, cilj im je skrenuti pozornost na poštivanje svakoga ljudskog života - od začeća do prirodne smrti.

Organizatori su naglasili i da je na Hodu za život dopušteno donositi isključivo one transparente, majice, natpise i zastave na kojima su poruke koje slave život, zaštitu života od začeća do prirodne smrti, izražavaju brigu i potporu za majke, djecu i obitelji. Osim zastava Hoda za život bit će dopuštene samo nacionalne zastave. (V.P/Hina)