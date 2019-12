Snjegovići, autorsko djelo umjetnika Zdenka Bašića stajali su ispred Muzeja Turopolje u Velikoj Gorici, uoči otvaranja izložbe "PerunBOŽIĆ - Čarolija zaboravljenih priča i narodnih predaja". Sve do subote.

U subotu su snjegovići, izgleda nekome zasmetali. Uoči otvorenja izložbe "PerunBožić - Čarolija zaboravljenih priča i narodnih predaja" snjegovići su uklonjeni.

Zdenko Bašić, jedan od autora izložbe, rekao je kako su njemu dva sata prije izložbe iz Muzeja objasnili da su se ljudi žalili na izgled snjegovića te da im oni vrijeđaju vjerske osjećaje jer su postavljeni u predbožićno vrijeme.

"Zvali su nas iz grada i rekli da moraju maknuti snjegoviće. I nama su se prije toga javili pojedinci preko društvenih mreža, optužujući nas da promoviramo pogane osjećaje. Mislili smo da su to izdvojeni slučajevi", rekao nam je Zdenko Bašić.

A Adventom, objašnjava ni nemaju neke veze. Izložba je posebna priča, koja se oslanja na legende i pučke predaje. Štoviše, izložbom se autori žele suprotstaviti božićnom konzumerizmu. Zbog svega ni on ni ostali autori nisu ni bili na otvorenju.

"Sve me to malo uznemirilo. Ipak se javnost pita. Zbog njih to i radimo. Pa ako javnosti smeta izložba, onda vas to malo malo i pogodi", rekao je Bašić.

Ipak, malo mu je laknulo kad su im počele stizati poruke podrške. Snjegovićima čak nude i politički azil.

"Javljaju nam se ljudi. Navijaju za snjegoviće i pružaju nam potporu. Zvali su nas iz Javne ustanove Kamenjak. Žele preuzeti snjegoviće i o svom trošku ih prebaciti tamo. I iz Društva arhitekata u Zagrebu su nas zvali, oni bi da snjegovići stoje kod njih na balkonu na Trgu bana Jelačića", govori Bašić. No ne zna koja im je sudbina jer je izložbu financirao Grad Velika Gorica.

"Mi bez njihovog dopuštenja ne možemo ništa. Oni moraju odlučiti što će s njima. Možda ih još vrate. Vjerojatno nisu očekivali ovakav otpor javnosti. Mislili su da će cijelu stvar riješiti tako da ih maknu", zaključio je Bašić.

I drugi koautori izložbe bili su zgroženi razvojem situacije.

"Mislila sam da sam sve već vidjela, ali da stiroporni snjegovići vrijeđaju vjerske osjećaje još nisam...sve do danas. Prije dva sata Velikogoričko "svećenstvo" uklonilo nam je snjegoviće koje smo postavili ispred muzeja Turopolja u sklopu Perun Božića. Da, dobro ste pročitali: snjegoviće! Od zbrkanih osjećaja od kojih ne znam da li da se smijem ili plačem nemam suvisliji tekst, čitavo vrijeme zamišljam puk koji toljagama mlati stiroporne snjegoviće u ime crkve i Boga...Tko je danas želio doći na otvorenje te vidjeti nas kao autore i animatore, ne mora, tko želi može pogledati postav unutar muzeja....Hvala na razumijevanju! #spasimosnjegovice", napisala je fotografkinja Staša Sahman na Facebooku.

Iz Velike Gorice tvrde da su građani prigovarali u velikom broju.

"Nakon brojnih prigovora građana na društvenim mrežama, snjegovići su izostavljeni iz scenskog izgleda kraj pozornice, budući da je u organizaciji događanja uvijek najvažnije mišljenje naših sugrađana. Tijekom događanja prate se komentari naših sugrađana i reagira se prema njihovim zahtjevima kako bi Prosinac u Gorici bio što bolji i uspješniji događaj", odgovorila je na upit Indexa Elizabeta Stipetić iz ureda gradonačelnika Velike Gorice.

Iz Muzeja Turopolje se još nisu oglasili.