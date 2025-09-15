Stiže, osvježenje, negdje i uz grmljavinu! Evo koje će dijelove zemlje zaobići

Posljednji tjedan ljeta počeo je sunčano, ugodno, uz još uvijek u najvećem dijelu zemlje i ljetnu dnevnu temperaturu. Svijetli dio dana jest nešto kraći, pa su i noći na kopnu svježije i po kotlinama maglovite, no danju zato još uvijek može ponekad biti i vruće. E to ostavljamo za kraj tjedna. Naime, noćas i u utorak u brzoj visinskoj struji nam stiže jedna masa vlažnog, nestabilnog zraka. Manifestirat će se kroz kišu, ponegdje i pljuskove s grmljavinom te ponešto svježije vrijeme sutra i prekosutra. Ta promjena, u velikoj mjeri će zaobići Dalmaciju, osobito jug gdje će se cijeli tjedan zadržati većinom sunčano i vrlo toplo. No, krenimo redom, evo što nas čeka.

Utorak ujutro još lokalno u unutrašnjosti može biti magle, a na sjeveru zemlje i sjevernom Jadranu već povećana naoblaka i prijepodne mjestimice kiša. Potom sve oblačnije. U najvećem dijelu Dalmacije, pretežno sunčano. Vjetar u početku slab, na sjevernom Jadranu jedino ponegdje umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 12 do 17, a na moru od 18 do 22 stupnja.

Uglavnom od sredine dana u unutrašnjosti se očekuje kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Naglo će zapuhati umjeren, prolazno i jak vjetar sa sjevera, prvo na sjeveru i sjeverozapadu zemlje. Stoga ni najviša dnevna temperatura ovdje neće baš previše porasti, očekuje se 20ak do 23, 24 stupnja u najtoplijem dijelu dana.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sve kreće nešto kasnije, pa bi temperatura prije nego zapuše sjeverac mogla porasti i do 28. No uz kišu i pljuskove te pristizanje hladnijeg zraka poslijepodne će također osvježiti.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sve oblačnije, uz češću kišu i pljuskove. Puhat će većinom jugozapadni vjetar, poslijepodne u gorju prvo u okretanju na sjeveroistočni, a zatim će prema večeri podno Velebita na moru zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura, u gorju uglavnom 20-ak do 25 stupnjeva, a na moru i 27.

U najvećem dijelu Dalmacije zadržat će se suho, na jugu većinom i pretežno sunčano, mada će sunca tijekom dana dovoljno biti na cijelom području. Uglavnom prema večeri oblačnije na sjeveru i u zaleđu gdje može pasti i po neka kap kiše. Vjetar većinom slab jugozapadni, u zaleđu umjeren. Navečer uz obalu sjeverozapadni, a potom će zapuhati i bura, počevši sa sjevera. Najviša dnevna temperatura, prava ljetna, bit će većinom između 27 i čak 29 stupnjeva.

More, i dalje ugodno za kupanje, na većini mjernih mjesta je od 23 do 25, u Dubrovniku i danas još uvijek za more vrlo visokih 26 stupnjeva. Tome naravno doprinosi i obilje sunca, na jugu zemlje i sutra UV indeks visok, drugdje većinom umjeren, a na sjeveru zemlje nizak.

Prognoza za iduća tri dana

Glavninu oborine očekujemo u utorak poslijepodne, no malo kiše još bit će moguće i u noći na srijedu. Potom će se dio dana zadržati oblačnije, no sve manje. Poslijepodne većinom djelomice sunčano. Od četvrtka sunčano posvuda, te nakon osvježenja sredinom tjedna, danju će ponovno biti vrlo toplo. Jutra pak ostaju svježa, mjestimice uz maglu po kotlinama.

Na Jadranu u srijedu djelomice, a od četvrtka kao i drugdje potpuno sunčano. U srijedu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Postupno će slabjeti te u četvrtak već okrenuti na sjeverozapadnjak. Na moru svih dana ostaje vrlo toplo.

Prilično smo sigurni u stabilno, sunčano i vrlo toplo vrijeme i za vikend. Za kraj tjedna slobodno već možete planirati aktivnosti na otvorenom.