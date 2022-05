U Supetru je u srijedu ujutro krenula sporna ovrha sportskih objekata koji su, prema odluci Županijskog suda, pripali Svpetrvs hotelima. Odluku osporava gradonačenlica Supetra Ivana Marković, koja je privatizaciju gradskih objekata nazvala nezakonitom.

U srijedu ujutro krenula je sporna i najavljivana ovrha nad dijelom boćališta i nogometnog igrališta, koje su prema pravomoćnoj presudi Županijskog suda u Splitu pripali u vlasništvo Svpetrvs hotelima.

Podsjetimo, ovrha se već trebala održati 16. svibnja, no tada je odgođena jer nije bilo u potpunosti jasno koji dio čestice i koje točno građevine je potrebno ovršiti, s obzirom da grad tvrdi da je privatizacija spornog terena provedena nezakonito. Na teren su stoga jutros, uz sudskog vještaka, stigli i geodet i građevinski stručnjak.

Komunalni redari rušili ilegalno sagrađene zidove i ograde: Zaradili prekršajnu prijavu za remećenje javnog reda i mira

VIDEO Gradonačelnica obustavlja pregovore s Vladom, nogometni klub treninge za djecu: "Scene koje smo doživjeli lede krv u žilama"

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković osporava odluku županijskog suda te se poziva na rješenje Upravnog suda koji je potvrdio da je privatizacija bila nezakonita te da je "trebalo rasknjižiti dvije čestice sa Svpetrvs hotela".

Ovrha je ipak jutros provedena, no gradonačelnica najavljuje da ovo nije kraj.

"Prije svega želim čestitati Republici Hrvatskoj na uspješno provedenoj privatizaciji", rekla je gradonačelnica i dodala "Mi smo pokrenuli niz pravnih akata, jedan je da se ovrha proglasi nedopuštenom, to je sad krenulo u proceduru no nije odgodilo ovrhu. Poslala sam i dvije predstavke prema Hrvatskom saboru, Odboru za pravosuđe. Jedna je bila vezana za pritisak kojeg je radila pravna zastupnica Svpetrvs hotela gospođa Cherie Blair gdje je pokušala djelovati na institucije Grada, gradske vijećnice i mene, a druga je vezana za djelovanje, odnosno nedjelovanje Županijskog državnog odvjetništva koje je po poništenju rješenja o privatizaciji trebao pokrenuti postupke isknjižbe Svpetrvs hotela. Grad Supetar je poslao predstavku i Saboru da se ispita zašto se to do sada nije napravilo. Također smo Državnom odvjetništvu postali zahtjev za provedbom tog rješenja".

"Vidite koji su tu apsurdi", dodala je Marković. "NK Jadran smije biti na obje čestice dokle god klub postoji, što će sigurno biti još mnogo godina. Ovo je sportska zona i ovdje se ne može ništa graditi niti se prenamijeniti".