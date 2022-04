Bageri su ranije srušili zidove i ograde oko hotelskog kompleksa, a gradonačelnica Supetra Ivana Marković tvrdi kako je sve bilo izgrađeno bespravno.

Aktivistica Vladimira Mascarell (59) nedavno je sudjelovala na prosvjedu za zaštitu prostorija bračkog Vatrogasnog doma nakon što je desetak nepoznatih osoba u iste prostorije pokušalo ući nasilno.

"Specijalci glume gljive, ne bi se šteli mešat, kažu", napisala je tada na svom Facebook profilu i zaradila prekršajnu prijavu policije.

Mascarell je danas na svom Facebook profilu napisala kako nije jedina koja je zaradila prekršajnu prijavu. "Prekršajno su prijavljeni i djelatnici komunalnog poduzeća koji su rušili zid, kao i vozač kamiona od smeća", napisala je, među ostalim, Mascarell.

"U medijima sam pročitala kako više nisam prekršajno prijavljena. Do jutros me nitko iz policije nije ni nazvao, niti sam dobila ''papir'' kojim se poništava prekršajna prijava. Pa mi je to sve i dalje čudno, jer normalno bi bilo, valjda, da ja prva budem obaviještena o povlačenju prijave", istaknula je Mascarell u današnjoj Facebook objavi.