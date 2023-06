Poznato radno vrijeme trgovina i šoping-centara nedjeljom: Pogledajte kad možete u kupovinu

Trgovine i šoping-centri prilagodili su radno vrijeme novom zakonu. Prije kretanja u kupovinu nedjeljom, dobro je provjeriti kako radi pojedina trgovina ili šoping-centar.

Lidl - radno vrijeme

Od 2. srpnja Lidl Hrvatska započinje s primjenom zakona kojim se uvodi neradna nedjelja.

Tijekom ljeta neće raditi trgovine u Belom Manastiru, Bjelovaru, Čakovcu, Daruvaru, Donjem Miholjcu, Dugom Selu, Đakovu, Đurđevcu, Ivancu, Ivanić Gradu, Jastrebarskom, Karlovcu, Koprivnici, Krapini, Križevcima, Kutini, Našicama, Novoj Gradiški, Novskoj, Osijeku, Petrinji, Požegi, Samoboru, Sesvetama, Sisku, Slatini, Slavonskom Brodu, Svetoj Nedelji, Valpovu, Varaždinu, Velikoj Gorici, Vinkovcima, Virovitici, Vrbovcu, Vukovaru, Zaboku, Zagrebu, Zaprešiću i Županji.

Više informacija o tome potražite OVDJE.

Kaufland - radno vrijeme

Sve Kaufland trgovine radit će tijekom srpnja i kolovoza 2023. svake nedjelje.

Radno vrijeme svake pojedine trgovine može se provjeriti OVDJE.

Konzum - radno vrijeme

Konzum je prilagodio rad svojih trgovina potrebama turističke sezone, blagdanima, mikrolokacijskim događanjima i drugim okolnostima.

Radno vrijeme trgovina može se provjeriti OVDJE.

Plodine - radno vrijeme

Nedjeljno radno vrijeme trgovina Plodina može se provjeriti OVDJE.

SPAR i INTERSPAR - radno vrijeme

Radno vrijeme trgovina SPAR i INTERSPAR nedjeljom može se pronaći OVDJE.

Radno vrijeme šoping-centara

Tijekom srpnja i kolovoza Arena Centar u Zagrebu neće raditi nedjeljom i blagdanima, izuzev kina, kafića, restorana brze hrane i autopraonice.

Od 01.09. do 31.12. neradne nedjelje će biti 1. listopada i 31. prosinca 2023 dok će ostale nedjelje biti radne i trgovine će raditi po redovnom radnom vremenu od 9:00 do 21:00.

Više detalja može se naći OVDJE.

Avenue Mall neće raditi nedjeljaka tijekom srpnja i kolovoza, te u nedjelju 24. rujna i 29. listopada. Izuzeci su kafići, igraonica i restorani brze prehrane.

Više detalja nalazi se OVDJE.

City Center one West, City Center one East i City Center one Split prilagodili su svoja radna vremena nedjeljom. Svaki od tih centara radit će prema drugom rasporedu pa je dobro provjeriti radi li šoping-centar prije kretanja u kupovinu.

Više detalja o City Center one West, City Center one East nalazi se OVDJE.



Radno vrijeme nedjeljama za City Center one Split može se provjeriti OVDJE.

Tower Center Rijeka prilagodio je svoje vrijeme na način da će dio nedjelja raditi u svakom mjesecu do kraja godine.

Detalji se mogu pronaći OVDJE.

ZTC centar u Rijeci bit će zatvoren tijekom srpnja, otvoren tijekom kolovoza.

Više detalja o radnim nedjeljama do kraja godine, može se pronaći OVDJE.

TC Portanova u Osijeku prilagodila je radno vrijeme nedjeljama. U srpnju će raditi prve dvije nedjelje, a ostale će ostati zatvorena.

Više detalja o tome može se naći OVDJE.