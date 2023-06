Slijede nam umjereno vrući i ne baš suhi ljetni dani: Detalje donosi Darijo Brzoja

Tlak zraka malo je povišen, ali s tendencijom pada u narednim satima i to pred dolazak novog frontalnog sustava u petak navečer. Istodobno ispred te fronte s juga će nas nakratko zapljusnuti jača toplina pa će poslijepodne biti i vruće, no to će se krajem dana onda odraziti i kroz veći potencijal za neverine na moru.

Ujutro će još prevladavati sunčano te većinom i ugodno. U unutrašnjosti uz temperaturu najčešće oko 13, 14 stupnjeva: u gorju će to biti malo niže, bliže 10, dok se duž Jadrana očekuje od 19 do 22. Vjetar u početku uglavnom slab, s juga, a pojačat će malo tijekom dana, najavljujući promjenu koja stiže navečer i u noći na subotu. Promjenu vremena mogli bi detektirati i oni osjetljiviji meteoropati, iako biometeorološki vrijeme će generalno i u petak uglavnom povoljno utjecati na naše zdravlje i raspoloženje.

Ukupno, trebalo bi ipak voditi računa o visokim temperaturama i vrlo visokom UV indeksu. Danju će u središnjoj Hrvatskoj biti dosta sunca, a bit će i još malo toplije nego u četvrtak uz najvišu dnevnu temperaturu oko 30 stupnjeva. Prema kraju dana sa zapada će pomalo stizati oblaci.



I u Slavoniji i Baranji u petak će prevladavati sunčano. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar te će također biti vrlo toplo i vruće uz temperaturu većinom oko 30 stupnjeva.



Od sredine dana u najzapadnijim krajevima će se postupno skupljati oblaci, prvo na sjevernom Jadranu, u Istri, gdje navečer već može biti i pljuskova praćenih grmljavinom. Zapuhat će jugo, a vjetar navečer prolazno može biti i vrlo jak uz promjenu smjera i moguće nevrijeme na tom području. Najviša dnevna temperatura bit će blizu 30, a u gorju malo niža. Upozorenje stoji za razdoblje iza 19 sati.



I u Dalmaciji će najveći dio dana biti sunčano. Tek navečer više oblaka, a u noći na subotu neverini. Puhat će uglavnom slabo do umjereno jugo, tijekom noći na subotu uz pljuskove vjetar će biti pojačan. Upozorenja za petak ovdje ipak nema: dok temperatura ide i do 30 stupnjeva.



Temperatura mora je trenutno većinom između 22 i 24 stupnja.



U subotu će vrijeme posvuda biti promjenjivije i svježije, povremeno uz mogućnost kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. U nedjelju smirivanje, više sunca, poglavito na zapadu, dok će poneki pljusak biti moguć uglavnom u gorju i na istoku zemlje. U ponedjeljak će prevladavati sunčano, ali ne i posve stabilno vrijeme. Nakon osvježenja u subotu, od nedjelje ponovno porast temperature.



Na Jadranu bi u subotu moglo biti i izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom te lokalno pri tom i obilnije oborine. Osobito krajem dana na jugu. U nedjelju će kiše biti rjeđe, no i dalje će biti moguć poneki pljusak, vjerojatnije u Dalmaciji i to više u zaleđu. U ponedjeljak i na moru sunčano, no duljeg stabilnog razdoblja zapravo nema na vidiku. U subotu će puhati jugo, u nedjelju sjeverozapadnjak, u ponedjeljak ujutro burin, danju vjetar s mora. Temperatura će i na Jadranu nakon osvježenja od nedjelje postupno rasti.



Za sad, sljedeći tjedan izgleda nosi dosta sunčana vremena, poglavito na Jadranu, ali ne i skroz stabilno vrijeme. Nova promjena izgledna je u utorak, ali opet prolazno. U nastavku tjedna, uglavnom rijetki i lokalni sporadični pljuskovi, više na kontinentu, ali i uz dosta sunčana vremena i dosta topline. Jedno umjereno toplo i ne previše suho ljeto.

