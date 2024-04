FOTO Na HOS-ovoj obljetnici Skejo, Glasnović, Miljanić...; Šef splitskog SDP-a poslao poruku: "Posveta herojima, a ne Skejinu falsificiranju"

Ispred HOS-ova spomenika u Splitu održano je polaganje vijenaca i prigodan program u povodu 33. obljetnice osnutka IX. bojne HOS-a "Rafael vitez Boban".

Među okupljenima bili su i Marko Skejo, ratni zapovjednik i predsjednik Udruge bojne HOS-a, Željko Glasnović, general i bivši saborski zastupnik, Marko Miljanić, ratni zapovjednik Škabrnje...

Split: Obilježena 33. obljetnica osnutka IX. bojne HOS-a Foto: Ante Cizmic/Cropix

Davor Matijević, šef splitskog SDP-a, na Facebooku je objavio da spomenik HOS-a treba biti "posvećen herojima, a ne Skejinu falsificiranju povijesti".

"Kad se spomene spomenik HOS-a na Splitu 3, prvo što vam padne na pamet je Marko Skejo i redovno postrojavanje svakog 10. travnja. I niste pogriješili, jer to je jedina asocijacija na taj spomenik iako je stvarna namjera bila da se spomenikom oda pijetet poginulim pripadnicima bojne HOS-a.

Split: Obilježena 33. obljetnica osnutka IX. bojne HOS-a Foto: Ante Cizmic/Cropix

Umjesto spomenika poginulim borcima koji su dali najvrjednije što se može dati za domovinu, a to je svoj život, mi smo dobili spomenik živućem i živahnom Marku Skeji.

Kad se otvarao spomenik, svima su bila puna usta poginulih branitelja, ali o njima danas nema ni riječi. Podatke o njima ne možete pronaći ni na bespućima interneta te sam jedva pronašao podatak da ih je 46 poginulo u ratu, dok je imena i prezimena tih ljudi nemoguće i pronaći.

Čak ni sama bojna nije osnovana 10. travnja niti je nosila ime Rafael vitez Boban, već je bojna osnovana 21. lipnja 1991. godine pod imenom 9. bojna HOS-a. Sve što se događa 10. travnja kraj tog spomenika samo je povijesni revizionizam, ali i falsificiranje povijesti same postrojbe.

Kako bi ispravili nepravdu prema poginulim braniteljima i kako bi očuvali povijesnu istinitost predlažem, a svoj zahtjev ću poslati i na Komisiju za imena ulica, trgova i za spomenike te na Gradsko vijeće da se na spomenik doda sljedeći tekst:

Split: Obilježena 33. obljetnica osnutka IX. bojne HOS-a Foto: Ante Cizmic/Cropix

'21. lipnja 1991. osnovana je 9. bojna HOS-a. U spomen na poginule pripadnike koji su dali svoje živote za stvaranje domovine: Popisat imena i prezimena svih poginulih pripadnika.'

Jedino na ovaj način ovaj spomenik će ispuniti svoju namjenu, a to je da bude vječni spomen na heroje koji su dali svoj život za stvaranje Hrvatske, a dat ćemo i priliku onima koji se rado prisjećaju NDH da to rade bez ikakve krinke. Kad budu stajali svakog 10. travnja sa zastavama svima će biti jasno da to ne rade zbog poginulih branitelja, nego zbog sebe", naveo je Matijević.