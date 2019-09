Dva tjedna od početka nastave država počinje s informatizacijom učionica. U sklopu projekta e-Škole nastavnicima stiže više od 26 tisuća laptopa. Na tablete se još čeka, a ministrica Blaženka Divjak obećava ih do kraja godine.

Kako to izgleda kada nastavnici na satu koriste laptop i pametnu ploču, oduševljeno je u utorak iz školskih klupa u Kutini promatrala ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

Petaši u tamošnjoj školi na raspolaganju imaju i laptope i tablete. "U svakoj toj lekciji imate memori, kvizove, vole se natjecati", rekla je Spomenka Bešlić, profesorica hrvatskog jezika.

Upoznat će se nastavnici s više od 26 tisuća prijenosnih računala, koliko ih do kraja idućeg mjeseca stiže u osnovne i srednje škole. Iz EU fondova osigurano je oko 100 milijuna kuna.

"Opremamo nastavnike i učenike koji su u frontalnom izvođenju kurikularne reforme, a druge godine kako ulaze novi učenici i razredi u kurikularnu reformu, tako će se i za njih osiguravati oprema i za učitelje i za učenike", kaže Divjak.

No nekima oprema ne pomaže jer imaju slab internet u školama. "Neke škole imaju slabiji pristup internetu. Te probleme rješavamo tako da im ugovorimo i satelitske linkove ako je to potrebno", kaže Andrijana Prskalo Maček, zamjenica ravnatelja CARNET-a. Nakon laptopa još su na redu i tableti, a njih ministrica obećava do kraja godine.

Međutim, nemaju sve hrvatske škole ni jednake uvjete ni mogućnosti. Primjerice, u Stobreču kod Splita učenici godinama muku muče zbog prostora za tjelesni.

Marina Baćak, ravnateljica OŠ Stobreč

Kako organizirate nastavu tjelesnog?

Osnovna škola Stobreč osnovana je 1993. godine. Ove godine upisano je 310 učenika. Do školske godine 2014./2015. nastava tjelesnog odvijala se i u težim uvjetima od ovih jer je u atriju škole za vrijeme kiše bio sat tjelesnog, što je uvelike remetilo nastavni proces ostalih nastavnih predmeta i učenika.

Od tada se služimo ovim prostorom koji je nekoć bio namijenjen školskoj blagovaonici i kuhinji, a prenamijenjen je na inicijativu roditelja Mjesnog odbora Stobreč i nas iz škole, uz financijsku pomoć Grada Splita. Trenutačno se snalazimo i u ovim uvjetima, koristimo igralište sportskih terena Grada Splita za lijepog vremena, a kad kiši, onda smo u improviziranom prostoru. Velik je broj djece na mali prostor i to nikako ne zovemo dvorana, nego prostor za izvođenje nastave tjelesnog za vrijeme kišnog vremena.

Koliko vam traje ova agonija?

Agonija traje od samog početka i od samog početka je prisutna želja u učenicima i roditeljima i svim stanovnicima Stobreča jer bi ovdje dvorana bila od velikog značaja i za cijelo mjesto.

Gdje je rješenje?

Rješenje je u potpori naših nadređenih institucija. Spomenut ću Grad Split, koji je naš osnivač. Moram reći i nešto što me ohrabruje jer imam važnu informaciju koju je potvrdio pročelnik Mate Omazić, da je projektni zadatak napravljen za dvoranu Osnovne škole Stobreč. Sada se radi na ishođenju projektne dokumentacije i uskoro ćemo zaista dočekati našu dvoranu koja je tinjala u generacijama učenika njihovih roditelja i svih nas u školi.

