Dok brojna sela izumiru, Bilje nedaleko od Osijeka može se pohvaliti svojom demografskom slikom. Naime, od tamo mladi ne odlaze i selo je puno djece. Samo u nogometnom klubu trenira ih 134, od čega je 27 djevojčica.

Nogometni teren pun djece prizor je koji se u slavonskim selima rijetko može vidjeti. Osim dječaka, nogomet su igrale i djevojčice.

"Mi ponosno možemo reći da brojimo 134 registrirana djeteta, uključujući 27 djevojčica", rekao je Vedran Pejak, predsjednik HNK Bilje.

Osim nogometa, djeca imaju i drugih razloga za sreću.



"Nastojimo u djecu uložiti što je više moguće. Zaista su djeca sve ono što imamo i u njih treba ulagati", rekao je Željko Cickaj, načelnik Općine Bilje.

Lani je u Slavoniji rođeno najmanje djece u odnosu na ostatak Hrvatske. Iako je djece sve manje, prema podacima Eurostata, Hrvatska se može pohvaliti da je zemlja s najmanjim brojem samohranih roditelja.

Kako bi se situacija i u demografskom smislu popravila, na inicijativu predsjednika Vlade u novi strateški plan EU uvršteno je i pitanje demografskih izazova kao jedog od temelja budućeg ekonomskog razvoja.

"To znači više sredstava koja će omogućavati ispodprosiječno razvijenim područjima da se osnažuju te mogućnosti za ostanak mladih", rekao je Ivica Bošnjak, pročelnik ministrice za demografiju i mlade.

Međutim, demograf Stjepan Šterc tvrdi da je za oporavak Hrvatske je kasno.

"Ja bih rekao da su zakasnili jedno 25 do 30 godina. To je samo pokazivanje da se ipak nešto čini, a ključne strateške odluke se ne donose. Do 2030. godine Hrvatska može izgubiti čak 900 tisuća stanovnika", rekao je Šterc.

