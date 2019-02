Pomoćnik ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ivica Bošnjak u subotu je potvrdio da je jedna od mjera Strategije demografske revitalizacije koja je u izradi podizanje iznosa roditeljske naknade za drugih šest mjeseci porodiljnog dopusta, no nije potvrdio i da bi ona mogla biti u punom iznosu plaće roditelja, kazavši da se "ide prema tome”.

U izjavi za novinare - nakon što je subotnji "Jutarnji list” najavio da Strategija koja je u izradi, predviđa povećanje roditeljske naknade te bi ona bila u punom iznosu i drugih šest mjeseci - Bošnjak je najavio da će Strategija biti gotova u travnju te predviđa da će, nakon međuresornog usklađivanja, javna rasprava o njoj biti u svibnju ili lipnju.

"Posvećeni smo tome da poboljšamo uvjete, idemo prema tome”, odgovorio je na pitanje novinare hoće li roditeljska naknada biti u punom iznosu plaće roditelja svih 12 mjeseci (sada je ona u tom iznosu samo prvih šest mjeseci porodiljnog).

Na mjerama se, vezano uz roditeljske naknade, aktivno radi, rekao je te naglasio da su "posvećeni tome” da ona iznosi punu plaću roditelja. "Prije svega iz razloga jer držimo da je moguće uskladiti želju za roditeljstvom, poslovne obaveze i napredovanje u karijeri, osobito žena”, rekao je Bošnjak novinarima ispred Ministarstva.

''Dakle, to je nekakav cilj kojem težimo, do koje razine će to biti - mi se nadamo vrlo blizu tome, ali u ovom trenutku je prerano o tome još govoriti”, dodao je ne želeći govoriti koliko bi to bio trošak za proračun. Kako je rekao, to ovisi o procjenama u kojoj razini će se uspjeti, sukladno fiskalnoj održivosti, primijeniti tu mjeru.

Odbacio je i tumačenja da se primjenu ove mjere najavljuje za iduću godinu s obzirom na to da je riječ o izbornoj godini te podsjetio da su roditeljske naknade podignute za 50 posto sredinom 2017. godine, nakon punih devet godina, a dječji doplatak nakon punih 11 godina.

Istaknuo je i da se nova Strategija izrađuje nakon 13 godina, da se ove i prošle godine, nakon punih 18 godina, značajno investiralo u vrtiće. "Nikad prije toga s državne i središnje razine nije bilo investicija. Dakle, to su značajni iskoraci i ova mjera je samo jedna od seta mjera koje će pridonijeti boljem obiteljskom okruženju”, ustvrdio je.

Za očeve 10 dana plaćenog dopusta

Bošnjak je potvrdio i da će Hrvatska implementirati Direktivu EU koja nalaže uvođenje plaćenog dopusta za očeve nakon rođenja djeteta, i on bi trajao 10 dana. Hrvatska je podržala stajalište direktive o 10 dana plaćenog očinskog dopusta, dakle ispod toga neće biti, a vidjet ćemo hoće li se s implementacijom ići od iduće ili nakon 2020. godine, rekao je.

Ne zna se još hoće li taj dopust plaćati poslodavac ili država. Bošnjak je, naime, rekao kako je to "još otvoreno pitanje” koje se još mora urediti kroz nacionalno zakonodavstvo.

Novinare je zanimalo i što je s predizbornom najavom o "tisuću eura za svako novorođeno dijete”, a Bošnjak odgovara da ta mjera "nije predmetom Strategije” te podsjeća da "postoje brojne mjere i da je osjećaj odgovornosti prema demografskim pitanjima sve izraženiji”.

"Brojne općine, gradovi i županije, pa i poslodavci daju značajan doprinos svojim mjerama. Pitanje demografske nije samo pitanje samo ove Vlade, ovog Ministarstva, nego svih dionika društva. I mi vidimo - od Konavala, otoka Visa, Svetog Petra u šumi, do Dugog Sela gdje ja živim, i županija - da postoje veliki iskoraci u posljednjih godinu dana. I mi se tome veselimo. Isto tako i poslodavci svojim mjerama daju aktivan doprinos tome. Evo, veći je i broj rođenih prošle godine - sve nas to veseli, tako da vjerujemo da smo na dobrom tragu”, zaključio je. (Hina)