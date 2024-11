Nastavak afere Mikroskopi: Osnovan poseban tim unutar USKOK-a, oglasio se i Plenković

Nakon Novice Petrača, u Remetincu je i njegov brat Nikola. U istražnom zatvoru čekaju poziv na ispitivanje. Kao i poduzetnik Saša Pozder kojem je odvjetnik stigao u posjet.

"Bio sam kod njega u identičnoj je situaciji kao svi drugi istražni zatvorenici", rekao je odvjetnik Saše Pozdera Gordan Preglej.

A tu su i Vili Beroš, kao i liječnici Goran Roić i Tomo Pavić.

"U načelu čuvari paze da osumnjičenici nisu u nekoj komunikaciji, a sad, postoji li neki kanal i vide li se preko prozora, to je moguće...", rekao je Preglej o mogućnosti komunikacije među osumnjičenima.

Sud treba odlučiti o žalbama na istražni zatvor, pa su, kako doznaje Dnevnik Nove TV, spis posudili na fotokopiranje USKOK-u.



"Imam informaciju da je na USKOK-u napravljen jedan tim koji će se baviti tim, znači nije zadužen jedan zamjenik nego više zamjenika da što detaljnije što bolje pristupe rješavanju tog spisa", objasnio je Preglej.

EPPO je morao prepustiti svoju istragu USKOK-u, požalili su se Europskoj komisiji iz koje za Dnevnik Nove TV odgovaraju da su primili pismo i proučavaju ga.



"Želimo kao građani ove države da su tijela apsolutno profesionalna, da postupaju po načelu lojalne suradnje da ne bi došlo do kršenja pravila obrane koji u konačnici bi mogli dovesti do pada postupka, prema tome ne mislim da moramo nužno gledati da je ovo loše što se događa, europski javni tužitelj je postupio po odluci glavnog državnog odvjetnika", rekla je odvjetnica Sunčana Roksandić.

Osumnjičeni liječnik Krešimir Rotim podnio je ostavku u KBC-u Sestre Milosrdnice gdje je bio šef neurokirurgije. Vili Beroš je pak zatražio povlasticu 6 plus 6. Iz Vlade poručuju da će mu odobriti zahtjev kao i u drugim prilikama. Poslao je i Saboru zahtjeve za aktiviranjem, ali odmah i zamrzavanjem mandata iz osobnih razloga.

"Nakon što plenarna sjednica odobri zamrzavanje mandata iz osobnih razloga prema poslovniku taj mandat se može aktivirati ponovno najranije protekom 6 mjeseci tijekom aktulanog mandata i nema veze s kaznenim postupkom", objasnio je saborski zastupnik Robert Jankovics.

Zbog otkrivanja informacija iz tog postupka tužiteljstvo istražuje otkud cure podaci i je li iz EPPO-a.



"Svakako treba voditi računa o javnom interesu, ali sigurno tijekom postupka svatko onaj tko je prekršio zakon bit će otkriven i saznat će javnost tko je što radio, dakle u ovoj fazi teško je govoriti o javnom interesu ako on ugrožava samu istragu", rekao je Gordan Jandroković, predsjednik Sabora.



"Svi ti izvidi idu u nekakvom pravcu da će na kraju biti utvrđeno ništa, iako svi znamo odakle je iscurilo neće se utvrditi odakle je iscurilo, a mi s druge strane ne možemo se u javnosti boriti, ne možemo dokazivati našu stranu priče jer smo jednostavno se dužni držati zakona. Ja ne mogu sad ispred vas govoriti što je npr. Rotim rekao jer ću odmah biti pod izvidima i vjerojatno pod istragom", žali se na situaciju odvjetnik Krešimira Rotima Ljubo Pavasović.

U ovoj nesvakidašnjoj aferi problem ima i europska tužiteljica Tamara Laptoš koja je zatražila osobnu zaštitu i sve provjerava policija. Detalje i dalje ne otkrivaju.

O curenju informacija u javnost u vezi afere oglasio se i premijer Plenković.

"Ne znam čime, zašto i zbog čega se time služe. Hrvatska nema poseban nadzor u vezi vladavine prava. Sva izješća u vezi toga za nas su pozitivna. Hrvatska je ozbiljna članica Europske unije koja ispunjava sve svoje obveze, a EPPO u Hrvatskoj postoji radi političke volje moje vlade i naše parlamentarne većine", rekao je.

"Zašto imaju eksploziju puštanja informacija u vezi ovog kaznenog predmeta u javnost, meni je to teško objašnjivo", čudi se premijer.

"To prelazi u neke druge razmjere koji nisu uobičajeni u tome da se temeljem saznanja koja dobiju tijela kaznenog progona dobiju i s pravom imaju osnovanu sumnju na počinjenje kaznenog djela. To treba dovesti do kraja onako kako treba", rekao je Andrej Plenković.

Pročitajte i ovo ZAR I TI, SINE BRUTE? Član Mladeži HDZ-a i zaposlenik Porezne neovlašteno kopao po Plenkovićevoj plaći i imovini

Pročitajte i ovo Imaš pravo, ostvari ga Možda ne znate da u ovom slučaju imate pravo za besplatnu promjenu guma

Pročitajte i ovo idu ravno na front Na ulicama ukrajinskih gradova nasilno regrutiraju muškarce: Pogledajte kako ih vojska odvodi i s koncerata, svadbi...