Hrvatski sabor žestoko je u četvrtak raspravljao o referendumskim incijativama Mosta.

Reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić izvijestio je da je oporbi sporno vrijeme čekanja.

''Prije tjedan dana je na Odboru za ustav odlučeno da će vladajući ipak popustiti u jednoj stvari koju su tražili iz Mosta kada su tražili da se njihovim promatračima omogući nadzor prebrojavanja prikupljenih potpisa, ali su tražili i jasno vremensko ograničenje unutar kojeg to mora biti učinjeno, a to HDZ ne želi dati. Traži se mjesec dana. U HDZ-u kažu - ne znamo koliko vremena treba. Može to biti kompleksan postupak, a i na neki način i ovako dugo traje sa svim dosadašnjim referendumskim inicijativama, što pak otvara pitanje zašto taj dio zakonodavnog okvira nije dobro uređen'', kazao je Krešić.

Dijelu oporbe sporno je, dodaje Krešić, to što ''vjeruje da se Most poslužio situacijom i dijelom politički profitirao i otišao u neke vode, za SDP i Možemo nedozvoljene, koje koketiraju s antivakserstvom''.

