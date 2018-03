Saborsko zasjedanje u petak je počelo oporbenim prozivkama, pa je tako 'mostovac' Slaven Dobrović zamjerao lošoj dinamici gospodarenja otpadom, SDP-ov Gordan Maras prozvao je HDZ zbog povezanosti s Milanom Bandićem kojem je sud potvrdio sedam točaka optužnice u slučaju Agram, dok je HDZ-ov Branko Bačić oporbi uzvraćao kako pate od kolektivne sinkope.

"Iako su pred Hrvatskom ozbiljne obveze gospodarenje otpadom, a vremena je sve manje, dinamika i na držanoj i na gradskim razinama je jako loša", ustvrdio je Dobrović nakon stanke.

Zadnji javni poziv za financiranje u sustav recikliranja, napomenuo je, bio je prije godinu dana kada je on bio ministar, a u međuvremenu je bio samo poziv za edukaciju u gospodarenju otpadom.

"Gdje su sortirnice i kompostane? Dok sam bio ministar bio je plan objaviti javni poziv do ljeta 2017. Gdje su sustavi odvojenog prikupljanja, centri za ponovnu uporabu. Bez tih sadržaja nije moguće dostići cilj od 50 posto recikliranja nikada, a kamoli do 2020.", poručio je Dobrović.

Gradovi, nabrajao je, donose planove koji se sve više ugledaju na promašenu strategiju iz 2005. nego na plan iz 2017., u Splitu nemaju definiranu lokaciju za sortirnicu i kompostanu...

Maras je istaknuo kako hrvatski građani najmanje vjeruju pravosuđu, prozivajući HDZ zbog povezanosti sa zagrebačkim gradonačelnikom. "Nakon dvije i nešto godine gradonačelnik Zagreba dobio je na sudu u Zagrebu potvrdu sedam od 10 točaka optužnice. Ima tu svega:,zamjene zemljišta, zbrinjavanja otpada, zlouporabe položaja u korištenju resursa grada Zagreba, sumnjivih donacija u predsjedničkoj kampanji ..." nabrajao je.

Maras: Postalo je normalno da Bandić radi nestransparentno

Dodao je kako je postalo normalno da zagrebački gradonačelnik netransparentno radi svoj posao, stvari koje se ne smiju u ime građana Zagreba kojima naplaćuje najveći prirez od 18 posto.

Nedopustivim je ocijenio da HDZ, nakon "svojih repova iz prošlosti, Fimi medija i drugih skandala", podržava Bandića. "Nažalost, HDZ podržava gradonačelnika koji je dobio pravomoćnu optužnicu i s njim dijeli vlast, a predsjednik zagrebačkog HDZ-a, gospodin Mikulić je najbliži suradnik Milana Bandića. Bandić vrlo vjerno vraća uslugu HDZ-u i kroz svoj klub zastupnika u Saboru drži većinu Andreju Plenkoviću", kazao je.

HDZ-u poručuje kako bi "tu simbiozu trebali odbaciti radi higijene javnog prostora, digniteta politike i građana Zagreba".

Bačić: Imamo sinkopu oporbe

HDZ-ovac Bačić poručio je oporbi kako se, slušajući ih, ne može oteti dojmu da u Hrvatskoj imamo "sinkopu oporbe". "Kolega Dobrović zabrinut za, kako je rekao, katastrofalno stanje gospodarenja otpadom u Hrvatskoj kao da zaboravlja da je i sam bio ministar zaštite okoliša i da smo ga kao koalicijski partneri upozoravali da će promjena pristupa u gospodarenju otpadom za sobom povući određeni period prilagođavanja tom novom planu gospodarenja otpadom", rekao je.

Nakon Marasovih prozivki rekao je kako nije odvjetnik zagrebačkog gradonačelnika . "Ja bih spomenuo da za vrijeme dok ste zajedno bili vuku se određeni sporovi. Ti sporovi su rezultirali presudama koje značajno u finacijskom smislu opterećuju SDP i predstavljaju problem u vašim financijama iz razloga vaše netransparentnosti u vođenju kampanje za lokalne izbore u Zagrebu", odgovorio je Bačić SDP-ovcima.

Maras: Bačić ima sindrom 'vidovitog Milana'

Maras se potom požalio na povredu Poslovnika. "Ako se kolega Bačić poziva na sinkopu, ima sindrom 'vidovitog Milana'. Uvijek čeka zadnju sekundu i javi se za stanku i onda kao analitičar ovdje komentira što su rekli drugi", rekao je.

Od predsjedavajućeg Furija Radina tražio je da idući put Bačića prekine kada se počne referirati na prethodnike.

Radinov pokušaj objašnjavanja kako je Bačić u pravu jer je tražio stanku radi "unutarnjopolitičke situacije" uzrujao je Marasa koji je, bez da je prethodno dobio riječ, pokušao izraziti nezadovoljstvo, na što ga je Radin bezuspješno pokušao prekinuti.

"Dajte smirite se čovječe, Vi potičete ljude da krše Poslovnik", dovikivao mu je Maras.

Glasnović: Imamo puno spike, ali spika ne kuha rižu

Zastupnik Željko Glasnović (NH) u petak je, govoreći o stanju u hrvatskom obrazovnom sustavu i reformi obrazovanja, poručio kako je sadašnji sustav totalno neodrživ i kako se mora odmah početi raditi jer će se, u suprotnom, kasniti u slijedećem ciklusu.

Prije deset godina donijet je Državni pedagoški standard s jasnim ciljevima i koeficijentima izvodljivosti, no od tada još 'tapkamo u mjestu', rekao je Glasnović u Hrvatskom saboru, napominjući kako se ne sjeća da je u Saboru bilo izvješće o provedbi tih standarda i da su se odredili jasni rokovi za provedbu planova na terenu.

"Imamo puno spike, ali spika ne kuha rižu, tapkamo u mjestu", poručio je zastupnik, te u pogledu reforme iznio svoje viđenje.

Ako se ne možemo dogovoriti o nekim predmetima u školstvu, neka drugi idu dalje- matematika, biologija, kemija, a u društvenim znanostima, ako se ne možemo dogovoriti, možemo raditi improvizaciju dok se to ne završi, rekao je.

Ustvrdio je i kako u Hrvatskoj nema usklađenosti obrazovnog sustav sa tržištem rada, o čemu se stalno govori. Austrija i Njemačka, kaže, imaju dobar sustav, postoji sinergija poslovnih subjekata, vlade i obrazovnog sustava, što u Hrvatskoj ne postoji.

Glasnović: Nezamislivo je da studira 11 tisuća ekonomista, a samo dva inženjera rudarstva

Ilustrirao je to podatkom da ove godine studira 11 tisuća ekonomista, a samo dva inženjera rudarstva.

"To je nezamislivo. Ako hoćete uništiti jednu državu, vidimo kakva je ekonomija, Hrvatska ima tajno oružje, to su hrvatski ekonomisti, postavite dvojicu njih kao savjetnike dobit ćete 'scenario Venezuela' u tri mjeseca, tako to meni izgleda", izjavio je Glasnović i poručio da je sustav kakav sada imamo totalno neodrživ. (Hina)