Neobična, ali i hrabra atrakcija oduzimala je danas dah svima onima koji su došli pogledati nebeske šetače u Puli. Na visini od oko 30 metara, ili recimo na visini 10-tog kata - izvodili su se trikovi, ali i plesalo na svili.

"To je nešto što izabere tebe, jedan put kad probaš i osjetiš taj osjećaj, ne znam, nije čak ni sloboda. Samo užitak, biti u zraku, totalno je oslobađajući", tako "nebeski hodači" opisuju svoje iskustvo reporterki Lini Dollar.

I to na visini od oko 30 metara. Traka široka tek 2,5 centimetra, duga više od 100 metara i rastegnuta između dva nebodera njihova je šetnica ovih dana. Ali i plesni podij.

"Na početku je malo zastrašujuć, ali kasnije kad se opustiš je fenomenalan. Osjećaj slobode, poseban je osjećaj, lijep, jako je zabavno", rekla je Lea Komel iz Pule.

"Gore nemate mjesto za razmišljanje kao što često radimo u gradu ili doma, previše razmišljamo. Gore ako se pojavi neka misao, vi padate. Zahtjeva od vas prisutnost i fokusiranost", navela je Antonija Gašperov iz Šibenika.

I kako biste savladali njihovu šetnju treba puno vježbe. No, izlaska na traku nema bez sigurnosnog pojasa.

"Sve je sigurno, šta god da pukne, sve ima svoj back up, najmanje jedan, čak i uže na koje je vezan unutra je uže unutra je gurtna, svaka drži 2,5 tone, čovjek ima 70 kila", naveo je Alen Milanović iz Pule.

Opasno, kažu, nije. Samo nam tako izgleda.

"Možda vam izgleda strašno jer se zapravo nalaze zgrade svuda oko nas, beton je i onda razmišljate šta ako padne beton je tu, ako se otkači", rekla je Gašperov.

No, straha za to, uvjeravaju nas nema. A kako bismo znali zašto to čine, kažu - "morate probati, ne može se opisati".

