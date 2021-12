Domaća pamet seže sve do svemirskih visina. Desetogodišnja Hrvatica Nikolina Rudić iz Garića kod Ražanca - dobila je satelit koji nosi baš njezino ime.

U raketi nalazi se satelit Nikolina, a dobio je ime po jednoj djevojčici iz Hrvatske. "Znam da je veliki, mislim da je broj 28 i to je to", rekla je Nikolina Rudić za Dnevnik Nove TV novinarki Sari Tomašković.

"Njezin" satelit je prije nekoliko dana lansiran u Zemljinu orbitu. Dio je europskog sustava satelitske navigacije Galileo. Osjećaj je bio, kaže, baš dobar.

Nikolina je pobijedila na likovnom natječaju Europske komisije. Imala je najbolji kreativni rad na temu "Snovi o svemiru".

"Izrezala sam planete razne, napravila sam raketu i od folije sam napravila kuglice kao da su to zvjezdice. I napravila sam sunce i našu planetu zemlju", objasnila je.

Učiteljica Ana prijavila ju je u zadnji čas.

"Moram reći iskreno imala sam predosjećaj da je ovo pobjednički rad", rekla je Ana Zekanović, učiteljica OŠ Jurja Barakovića

Sudjelovala su djeca iz Hrvatske, Norveške i Švicarske. Iz svake od triju zemalja odabran je jedan pobjednik.

"Kad je to krenulo to lansiranje to je bilo toliko uzbuđenje da smo sad tek primijetili da je to nešto stvarno veliko i jedan jako jako veliki uspjeh", komentirala je Nikolinina mama Barbara.

Iako je ovaj svemirski uspjeh izborila među 1544 učenika, Nikolina nema planove nastaviti istim stopama. Ne želi biti ni slikarica ni austronautica već arhitektica. Što god odabrala, njezin će put pratiti njezina svemirska dvojnica. Barem neko vrijeme.

