Točno u ponoć odzvonit će kuni i euro postaje jedina valuta plaćanja u Hrvatskoj. Mnogi su subotu iskoristili priliku kako bi potrošili zadnje kune, no opći je dojam da uglavnom svi - ili plaćaju eurima ili koriste kartice. A u prva dva tjedna nove godine trošimo više nego lani! I to znatno više. Dva su razloga za to! Nesnalaženje s eurom i inflacija!

Ovakva je bilanca u državnoj blagajni. Od uvođenja eura - izdano je 10 posto više računa nego u istom razdoblju lani, a potrošili smo gotovo 7 milijardi kuna, lani u prvih 13 dana siječnja - 5 i pol milijardi. Porast je to od 25 posto! Raste kartično plaćanje, ali i inflacija.

I to je to, idući izvještaj s Porezne bit će u eurima, a mi ćemo našu posljednju kunu potrošiti na - sreću.

S druge strane prodavač Ivo kaže da je situacija jadna. "I za nas trgovce i za ove kupce. Teško se snalazimo, ali doći će sve na svoje", rekao je reporteru Dnevnika Nove TV Dini Golešu.

Novčanici puni dviju valuta. Od ponoći je kuna prošlost, pa se pitamo hoće li s njima građani sad na banku?

"Budemo gorivo natočili u auto i to je to". Građanin iz Zagreba kaže da će mu upravo na to otići zadnje kune i dodaje: "Meni je jako žao što je takva situacija."

Eure i kune primaju i na riječkoj ribarnici, no češće se plaća novom valutom.

"U početku je bilo malo kompliciranije malo teže uskladiti, imali smo te dvije valute u kasama, ali sad trenutno kad je više manje taj euro sve je normalno", kaže prodavačica.

