U posljednja dva tjedna bilježi se velik porast oboljelih od gripe. Malo je uranila, kažu liječnici, jer su ovakve nagle skokove zaraženih očekivali tek u siječnju. Prevencije radi, pulska opća bolnica zabranila je posjete pacijentima.

Gotovo 500 slučajeva zaraze gripom prijavljeno je ovaj tjedan u Hrvatskoj. Stvaran broj oboljelih daleko je veći, ističu epidemiolozi.

"Gripu u ovakvom epidemijskom obliku praktično dvije zadnje sezone nismo imali tako da nam je jedna opća imunost smanjena pa je za očekivati da ćemo gripe imati“, kazala je epidemiologinja Goranka Petrović.

Stigla je ranije nego prijašnjih godina, a najveći broj oboljelih je među djecom predškolske i školske dobi. Neki od najmlađih pacijenata zbog nje su i hospitalizirani.

"Kod djece se uz visoku temperaturu javljaju uz respiratorne nos začepljen, grlo, kašalj, javljaju se i probavne smetnje, tako da treba razmišljati da ako dijete ima mučnine i proljev da se možda radi o gripi", pojašnjava epidemiologinja Branka Sep Ševerdija.

Virusi se ne liječe antibioticima

Gripa nastupa naglo, s vrlo visokom temperaturom i do 40 stupnjeva, koja kod lakše kliničke slike traje 2 do 3 dana, one teže i do 7 dana.

"Antibiotici nisu način liječenja virusne infekcije, tako ni influence ni koronavirusa. I antibiotici se daju tek nakon ili tijekom infekcije ako dolazi do bakterijske super infekcije", ističe Morena Butković, liječnica opće prakse.

Dok komplikacija nema, pacijent bi trebao liječenje odraditi u kućnoj varijanti. Treba se, smatra Butković, dobro hidrirati, uzimati vitamin C, odmirovati, odležati i koristiti eventualno nekakvu simptomatsku terapiju za kašalj koji zna biti jako intenzivan, uporan i dugotrajan.

Iako je ove godine nešto manji interes za cijepljenjem protiv gripe nego prošlih godina, statistika pokazuje da je i najmanje oboljelih danas među starijima od 65 godina, kojima se cijepljenje preporučuje.

"Ma ja se čuvam, ja se cijepim, desetljećima protiv gripe, korone, svega", rekla je Nevenka iz Pule.

"Cijepila sam se i nosim masku. Sad idem kupiti malo vitamina. Treba se čuvati i to dobro", kazala je Dragica.

