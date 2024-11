Počinju preventivni pregledi, liječnici upozoravaju: "Čekaonice su pune, ja sada imam pet ljudi s temperaturom koji kašlju"

Koordinacija liječnika hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) pozdravlja svaki oblik prevencije, pa tako i početak provedbe preventivnih zdravstvenih pregleda diljem Hrvatske od 11. studenoga, no upozorava da se ne zna kakva će biti provedba jer za nju nisu stvoreni preduvjeti.

"Svaki oblik preventive pozdravljamo, ali mislimo da je trebalo prvo stvoriti preduvjete za liječnike i medicinske sestre u obiteljskoj medicini kako bi mogli uspješno i učinkovito obavljati sistematske preglede. Tek je onda trebalo najaviti program i krenuti s njime", rekla je članica Izvršnog odbora KoHOM-a Nataša Ban Toskić u razgovoru za Hinu.

Smatra da je trebalo administrativno rasteretiti ordinacije.

"Usprkos našim brojnim prijedlozima i obećanjima koje smo dobili nije se dogodilo apsolutno ništa. Broj liječnika opada, administracija buja, a novi zadaci samo nailaze", kaže Ban Toskić.

Ministarstvo zdravstva najavilo je da će pravo na besplatni preventivni zdravstveni pregled, koji se od ponedjeljka počinje provoditi diljem Hrvatske, ostvariti svi građani na temelju obveznog zdravstvenog osiguranja i bez dodatnog plaćanja, a moći će ga obaviti kod svog izabranog liječnika.

Ban Toskić poručuje da liječnici imaju dobru volju, no pita se kakve će im biti mogućnosti. Upitno je i kakav će biti odaziv pacijenata s obzirom na slab odaziv na pilot projekt, kao i općenito na nacionalne preventivne programe za rano otkrivanje malignih bolesti.

Rezultati pilot projekta prije godinu dana pokazali su da je pregledano tek dvjestotinjak osoba iako je poslano gotovo 3000 poziva, a više od dvije trećine građana koji su se odazvali pozivu imalo je znatne faktore rizika za razvoj kroničnih bolesti.

Ističe da preventivni pregledi u obiteljskoj medicini postoje već 60 godina, provode se kao redovan dio posla, no ovo što je najavljeno ima drugačiju formu - riječ je o sistematskim pregledima za osobe starije od 40 godina koje u zadnje dvije godine nisu bile ni na kakvom pregledu kod svog liječnika.

Čekaonice su pune, a liječnici trebaju sami pronalaziti i pozivati pacijente

Proširen je anamnestički upitnik za pacijente i veći je naglasak stavljen na motivaciju pacijenata da se odazovu na nacionalne preventivne preglede, a novost je da bi liječnici i sestre morali u svojim kartotekama naći pacijente koji nisu bili na pregledu i sami ih pozivati.

"Opseg i forma zahtijevaju najmanje dva dolaska pacijenta i više od sat vremena po pacijentu. To je uvođenje nečeg novog što će dovesti do toga da će se nešto drugo, što se do sada radilo dnevno, morati zanemariti ili izostaviti", upozorava Ban Toskić.

Navela je kako liječnici obiteljske medicine dnevno imaju oko 100 pacijenata, a neki i po 150 pacijenata. Uz to, sada je sezona cijepljenja i respiratornih bolesti pa je pritisak na ordinacije velik, a brojni liječnici i medicinske sestre rade cijele dane.

"Čekaonice su pune, ja sada imam pet ljudi s temperaturom koji kašlju. Teško mi je zamisliti da naručim nekoga na sistematski pregled za koji mi treba sat vremena ili više, a da pacijent koji je akutno bolestan ili ima tegobe ostane nepregledan", rekla je Ban Toskić.

Liječnici će sami moći odrediti tempo i raspored pregleda, no većina ih dijeli prostor sa suprotnom smjenom pa ne može ostati dulje ili raditi nešto u slobodnom vremenu.

"Lijepo je zamišljeno, ali teško je procijeniti kojim tempom i uspješnošću će se program provoditi. Ne očekujem da će se u ponedjeljak dogoditi nešto veliko, vjerojatno će to početi postupno, neujednačeno, no prevencija je uvijek dobrodošla pa ćemo primiti svakog pacijenta", poručila je Ban Toskić.

