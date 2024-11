Sanja Šutej je onkološka pacijentica. Ima zakazan termin za magnet, ali prije toga mora izvaditi krv. Zbog štrajka to je sada upitno.



"U ponedjeljak, jer mi se u četvrtak približava magnetska rezonanca, moram izvaditi kreatinin i ureju, a sad hoću li uspjeti to ćemo vidjeti, navjerojatnije ću morati tražiti novi termin. Nadam se da će Vlada naći razumijevanja da se ovo riješi. Ja podržavam taj štrajk jer 8 godina se liječim na institutu za tumore i najviše sam vidjela koliko problema imaju", objasnila je Šutaj.



Tisuće pacijenata mogle bi se naći u istoj situaciji. U ponedjeljak u 56 zdravstvenih ustanova staje cijela dijagnostička obrada od vađenja krvi, rendgena, magneta, zračenja. Obrađivat će samo hitni i životno ugroženi pacijenti.



"Ako se radi o prijelomu ruke noge naravno da će biti zbrinuti, ako netko ima operaciju slijepog crijeva ići će isto tako hitna obrada i čovjek će biti operiran, ali netko tko čeka na rekonstukciju kukova - to nije hitno, oni će se otkazati i dobiti novi termin. Zračenja nisu hitna, za to postoji lista čekanja", poručila je Andrijana Lukačević, radiološka tehnologinja.

U štrajk ide dio djelatnika laboratorijske dijagnostike, radioloških tehnologa, farmaceutskih tehničara i djelatnika sanitetskog prijevoza.

Traže povećanje osnovice za najmanje 20 posto i promjenu Uredbe o koeficijentima. Štrajk organizira Sindikat Zajedno koji okuplja oko četiri tisuće članova. Nisu još dobili podršku većih Sindikata. U štrajku, kažu, ostaju dok se ne ostvare njihovi zahtjevi.



"U štrajku će biti četiri do pet tisuća ljudi, ali svakodnevno nam se pripajaju nova odjeljenja, taj broj bi mogao biti puno veći. Kolaps zdravstvenog sustava je već duže vrijeme prisutan, ovo će sigurno olakšati, ali ja očekujem poziv nadležnog ministarstva da riješimo probleme tako da štrajk uopće ne počne", rekao je Krunoslav Kušec, predsjednik Sindikata Zajedno.



Ako se pita vladajuće, nema govora o blokadi zdravstva. Iz ministarstva zdravstva ističu da pacijenti mogu biti mirni i da će se sve zdravstvene usluge nesmetano pružati.

Ministar Vili Beroš najavio je sudsku zabranu štrajka u bolnicima, kako doznaje Dnevnik Nove TV, od toga nije odustao, a to bi mogao zatražiti već idućeg tjedna



Dio zdravstvenih djelatnika koji su od ponedjeljka u štrajku kažu da ih je Uredba o koeficijentima dovela do ruba.



"Osnovna plaća prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike je 1250 eura, što bi bilo manje za 80 do 120 eura od prosječne hrvatske plaće", rekla je laborantica Dina.



Važno je napomenuti da nisu sve bolnice i domovi zdravlja u štrajku kao ni svi djelatnici. Ako netko ima zakazan termin u ponedjeljak - najbolje je nazvati telefonom i provjeriti.

