Kći Gisèle Pelicot i njezinog supruga Dominiquea kojem se sudi zbog drogiranje svoje supruge i vrbovanje desetaka stranaca da je siluju tijekom cijelog desetljeća doživjela je šok kad je policija kod njezinog oca pronašla obnažene fotografije mlađe žene.

"Poplun je bio podignut s desne strane tako da ste joj mogli vidjeti stražnjicu izbliza. Spavala je i pomislila sam da je zapanjujuće blijeda. Policajac mi je pružio drugu fotografiju. Plahte su me podsjećale na nešto, ali ništa se mogla sjetiti na što", za The Guardian se prisjetila Caroline Darian koja isprva nije prepoznala osobu na fotografijama.

Kad ju je policajac upitao ima li smeđi madež na desnom obrazu kao i žena na slikama, Darian je osvjestila da je to zapravo ona. S time si je krenula postavljati i druga uznemirujuća pitanja.

"Kako me mogao fotografirati usred noći, a da me nije probudio? Je li i mene drogirao? Što je još gore, je li me zlostavljao?", zapitala se.

U svojoj knjizi Et j’ai cessé de t’appeler papa (I prestala sam ga zvati ocem) opisala je svoju muku prihvaćanja da je i ona moža bila žrtva svojeg oca.

Tijekom suđenja, Dominique Pelicot je oštro negirao da je zlostavljao svoju kćer, ali mu se sudi za povredu njezine privatnosti time što je njezine fotografije stavljao na internet.

U knjizi Darian otkriva i kako je izopačenost njezina oca utjecala na odnos između majke i kćeri. Gisèle je naime bila uvjerena da ima "savršenog muža i oca svoje troje djece".

Darian i njezina braća bili su zabrinuti zbog majčine česte i neobjašnjive odsutnosti i gubitka pamćenja koje su uzrokovale droge koje joj je Dominique davao.

Poticali su je da ode neurologu i strahovali da ima Alzheimerovu bolest. Kad su svoju zabrinutost podijelili s ocem, on je sve prepisao stresu i nesanici te brzo promijenio temu.

"Najviše me zabrinjavalo kad se nije sjećala naših razgovora od dan ili dva prije. Kao da joj se mozak bio u procesu prisjećanja", rekla je Darian.

Tu su bili i neobjašnjivi ginekološki problemi njezine majke koji su isto tako pripisani stresu ili iscrpljenosti. Kao što je Gisèle Pelicot ranije rekla sudu: "Bilo je znakova. Samo ih tada nisam vidjela."

Tijekom suđenja psihijatar Laurent Layet je intervjuirao 20 optuženih, uključujući i Pelicota tri puta. Rekao je da se oni ne mogu opisati kao obični ljudi jer bi to bilo jednako reći da su svi ljudi sposobni za takva djela.

