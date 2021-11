U ponedjeljak kreću testiranja državnih i javnih službenika. Jer od utorka da bi došli na svoje radno mjesto - moraju pokazati COVID potvrde. Ravnatelji škola kažu da će biti problema. Sindikati poručuju da će pravno zaštititi svoje članove, a sve oči uprte su u Ustavni sud.

Za ravnatelje škola, ovo je vikend briga. Tko će u utorak pregledavati COVID potvrde, neki još ne znaju. Zvonimir Bićanić, ravnatelj OŠ Marina Držića kazao je kako će morati nekoga od zaposlenih zadužiti. Pokrenuo je anketu, ali ne zna konačan broj djelatnika koji će na testiranja.

Od idućeg tjedna obvezne su COVID potvrde u javnim i državnim ustanovama: Je li sustav spreman ili nam prijeti kaos?

Glavašević: "To što je netko uvrijeđen jer bez maske ne može u pekaru ne čini ga Annom Frank"

Dodaje da neki zaposlenici nisu ni cijepljeni ni preboljeli, ali su upućeni što moraju napraviti, gdje se mogu testirati. Za sada nisu rekli da se odbijaju testirati. Što će sutra biti - ne zna.

Na pitanje koja je sudbina onih koji se ne žele testirati ni cijepiti, Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja, odgovara kako oni ne mogu ući u prostor institucije. Na pitanje hoće li takvi na koncu dobiti otkaze, Fuchs odgovara: "Pa to nitko ovdje sada nije rekao."

Sindikat Preporod poručuje da će pravno zaštititi svoje članove kojima to zatreba. Pripremili su i službene bilješke koje će popuniti svi koji ne budu mogli ući u škole.

Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod, pojašnjava kako je procedura jasna: tužba, postupak i onda će vidjeti kakav će ishod na kraju tih postupaka biti.

Sve oči uprte su u Ustavni sud. Potvrdi li on legitimitet COVID potvrda, pitali smo ustavnog stručnjaka - bi li to značilo da bi eventualne tužbe automatski padale na sudovima? Doc. dr. sc. Mato Palić s Pravnog fakulteta u Osijeku tumači: "Ako bi Ustavni sud zaključio kako odluka o COVID potvrdama nije u suprotnosti s Ustavom RH, to bi zapravo na minimum svelo šansu onih zaposlenika koji bi svoja prava pokušali ostvariti pred redovitim sudovima."

Već je nekoliko sindikata podnijelo prijedlog za ocjenom ustavnosti COVID potvrda u zdravstvu i socijali. No, sada je njihova primjena proširena pa bi moglo biti novih osporavanja.

Kada bi mogla odluka? Evo što za Dnevnik Nove TV kaže predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović, koji najavljuje da će, s obzirom na interes javnosti, to sigurno biti u razumnom roku. "U svakom slučaju, neophodno je prije pribaviti detaljna očitovanja Vlade, koja mora opravdati mjere Stožera. Na predmetima se, inače, intenzivno radi", priopćio je Šeparović.

Šef stožera odgovorio je i na poruke onih obiteljskih liječnika koji su rekli da neće testirati i da je to posao za koji nisu dodatno plaćeni. Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, kaže kako je svima iz stožera korona dodatni posao.

Za predsjednika sve ovo je - teror. Zoran Milanović ponavlja kako je do prije nekog vremena govorio: "Slušajte te mandate kako god bili glupi, nelogični - cijepite se. Međutim, ovo je stvarno najobičniji teror, to nema nikakvog smisla."

Poziva na cijepljenje. A kad smo kod toga, u posljednjih 18 dana najveći porast broja cijepljenih u odnosu na broj stanovnika bilježe Ličko-senjska, Varaždinska županija, Grad Zagreb i Požeško slavonska županija, a najmanji Sisačko-moslavačka, Zadarska, Bjelovarsko-bilogorska i Splitsko-dalmatinska. Kad se podvuče crta, interes za cijepljenje u posljednjih 18 dana porastao je za gotovo tri puta u odnosu na rujan i dio listopada.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr