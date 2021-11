Bojan Glavašević na društvenim mrežama komentirao je usporedbe COVID potvrda s nacističkim režimom. Kaže da je to uvreda za zdrav razum.

Posljednjih dana sve je više prosvjednika protiv COVID potvrda i uvođenja mjera, a društvenim mrežama šire se slogani koji uspoređuju epidemiološke mjere s nacističkom kontrolom poput "Mic po mic. Auschwitz". Revultiran usporedbom saborski zastupnik oglasio se na Facebooku.

"Malo što u zadnjih nekoliko godina je toliko velika uvreda za zdrav razum, ljudsko dostojanstvo i povijesnu istinu o Holokaustu poput antivakserske usporedbe sa sudbinom Židova, dodatno trivijalizirano jeftinom rimom u sloganu. Sramotno do svemira", napisao je Glavašević i ističe da oni koji to govore nisu svjesni svoje privilegiranosti. Poručio im je da pročitaju nešto o Holokaustu umjesto da se bave opskurnim teorijama zavjere.

"Usporedba s Holokaustom i zloupotreba Davidove zvijezde vrlo jasno govori o tome koliko su oni koji to čine nesvjesni svoje privilegiranosti (da, privilegiranosti!) u društvu, i koliko nemaju pojma o Holokaustu.

Da budem još jasniji: to što u uvjetima globalne pandemije države svoje stanovnike pokušavaju zaštititi od zaraze uvodeći obavezu nošenja maske i covid-putovnica/potvrda, i to što neke članove društva to smeta, NIJE isto kao sustavni progon i genocid nekoga na temelju rasne, seksualne ili neke druge diskriminacije, uz jednako sustavno poticanje mržnje protiv tih skupina.

To što je netko uvrijeđen jer bez maske ne može u pekaru ne čini ga Anom Frank.

Umjesto trošenja vremena na internetu proučavajući opskurne teorije zavjere o cjepivu, takvi ljudi trebali bi pročitati o Holokaustu. Možda nešto i nauče", napisao je.