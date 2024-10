Ugledni profesor objasnio zašto je Podgoru pogodila kataklizma: "Nisu krivi ni požari, ni Hrvatske šume."

Nakon bujične poplave koja je pogodila i razorila Podgoru tražilo se krivca. Neki su ga vidjeli u opožarenim području oko Podgore, jer izgorena zemlja slabije upija kišu. Drugi su pak krivili Hrvatske šume ili Hrvatske vode da nisu radili svoj posao. No profesor Branko Radonić iz Vrgorca objasnio je uz pomoć satelitskih karti i starih karti iz Austrougarske da su krivci oni koji su dozvolili gradnju ceste i čitavog naselja na mjestu gdje je nekada bilo korito potoka.

Na prvoj satelitskoj snimci označio je glavne aktere priče - Staru Podgoru, Novu Podgoru, potok, brdo Stupicu, kao i izgorjelu šumu. Nova i Stara Podgora se zapravo ne zovu tako, ali ih on radi lakšeg objašnjenja tako zove. Stara Podgora originalna je Podgora gdje su ljudi živjeli do 1962. kad je to mjesto pogodio potres, a nakon kojeg se ljudi sele bliže obali i nastaje Nova Podgora.

Satelitska snimka Podgore Foto: Branko Radonić/Platforma X

Problem je što je čitavo mjesto sagrađeno preko korita potoka koji je tu tisućama godina služio da voda i materijal s Biokova završe u moru. Da je to tako dokazuje i s Austrougrskom kartom od prije 150 godina na kojoj je ucrtan taj suhi potok, jer takvi potoci stalna su opasnost za stanovništvo.

Podgora za vrijeme Austrougarske Foto: Branko Radonić/Platforma X

Radonić upozorava kako mnoga mjesta na Makarskom primorju imaju iznad sebe mostove koje ljudi krivo zovu nadvožnjaci. To su mostovi preko suhih potoka koji se napune u slučajevima kad kad navali velika kiša, ali sada su svi ti potoci začepljeni cestama i urbanizacijom.

"I sljedeći put kada na Makarskom primorju i svugdje na magistrali vidite most koji oni zovu nadvožnjak, zapitajte se zašto je on tu. I zašto su sva stara naselja na brdu, dalje od potoka." upozorava na kraju svoje objave na platformi X profesor Radonić.

