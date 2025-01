Seljaci već deveti dan prosvjeduju: "Zakon dobar, ali problem je u ljudima loših namjera"

Iako hladno, u Slavoniji opet kuha. Nezadovoljni poljoprivrednici i dalje se ne mire s provedenim natječajem o raspodjeli državne zemlje.

"Mi i dalje ustrajemo u našem naumu. U tih devet dana koliko smo ovdje i sami smo prošli dokumentaciju", izjavio je Ivan Đurašević iz Nijemaca.



Tvrde da u toj dokumentaciji ima elemenata za podizanje kaznene prijave državnom odvjetništvu.



"Tražimo zapisnik sa svih sjednica povjerenstva, dokumente najboljih ponuditelja, pošto sumnjamo na nepravilnosti kod njih", govori jedan od prosvjednika.

"To su dokazi koji su čvrsti, mi se nadamo da će DORH u našu korist reagirat. Reći taj natječaj mora se rušit i gotovo", izjavio je Ivan Đurašević iz Nijemaca.



Dok ovi ljudi pripremaju prijavu, u susjednoj Opcini Drenovci vec su je podnijeli.

"Ovaj slučaj je dobio malo veći epilog, vidjet ćemo kako će institucije to odraditi", govori Antun Golubović iz Hrvatske poljoprivredne komore.



Prozvani načelnici tvrde - natječaji su provedeni po zakonu.



"Svaka odluka povjerenstva je slana ministarstvu na suglasnost i na ispravan način. Sad ako je bilo pogrešaka, tko radi taj i griješi. Komunikacija s ministarstvom je jako dobra i radi se prema napucima ministarstva", odgovara Josip Nasurović, načelnik Općine Drenovci.

"Ja ne mogu ništa osim raditi po Zakonima i propisima vlade i Sabora Republike Hrvatske", izjavio je Vjekoslav Belajević, načelnik Općine Nijemci.

"Zakon je dosta dobar, al je problem u ljudima koji imaju loše namjere. Tome treba stati na kraj. To nisu greške, to su namjere. Nije problem kad čovjek pogriješi nego kada ima namjeru da pogriješi, e to je krivično djelo", objašnjava Antun Golubović iz Hrvatske poljoprivredne komore.

Uslijed sve većeg nezadovoljstva raspodjelom državne zemlje, očito je da zakon treba hitno mijenjati.



"Od stočara nitko nije dobio. Ja sam bio zaposlen, sin mi nije bio zaposlen pet god nije dobio, bio je mlad, ja sam bio star", kaže Josip Grgić iz Podgrađe.



"Smatramo da je to jedan klan uhljeba, nemam lijepe riječi. Najružnija riječ je lijepa za njih što čovjek može reći" izjavio je jedan od prosvjednika.

"Mi se borimo da se stane na kraj tim malverzacijama, dodjeljivanjima zemlje na nepošten način", izjavio je Ivan Đurašević iz Nijemaca.

Pročitajte i ovo Fijasko Bivši direktor Agrokora: "Pa je li vama normalno da prođe deset godina"

Pročitajte i ovo Nestali i ubijeni Zločin za koji nitko nije odgovarao: "Toliko je tučen da je preminuo povraćanjem"