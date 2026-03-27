"Svima nam je na prvom mjestu bila sigurnost djece": Zbog nevremena oštećeno 40 škola i 24 vrtića

U nevremenu u Zagrebu oštećene su 24 osnovne i 16 srednjih škola te 24 vrtića, a nastava je u petak otkazana u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji zbog sigurnosti učenika, izvijestili su ministar ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs i gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Imali smo koordinaciju oko pet sati ujutro i svima nam je na prvom mjestu bila sigurnost djece. Zato smo donijeli odluku da danas u Zagrebu neće biti nastave", rekao je Fuchs u obilasku OŠ Remete, koja je oštećena u nevremenu.

Dodao je kako su roditelji o odluci obaviješteni putem sustava e-Matica te da je odluka donesena zbog otežanog kretanja gradom i opasnosti na ulicama.

"Prvenstveno je riječ o tome da bi djeca morala prolaziti kroz grad u uvjetima otežanog prometa, s puno srušenih stabala, dijelova krovova i drugih opasnosti", istaknuo je.

Naglasio je kako će škole ići u hitnu sanaciju te da će se nastava nadoknaditi bez produljenja školske godine.

"U nesreći imamo i sretnu okolnost da su počeli školski praznici, pa će se radovi moći izvoditi dok djece nema u školama", rekao je.

Gradonačelnik Tomašević potvrdio je razmjere štete i naveo da su tri škole najteže pogođene, riječ je o osnovnim školama Remete, Markuševec i Tituš Brezovački. Najveća oštećenja pretrpjela je Osnovna škola Remete, gdje je dio zgrade ostao bez krova.

"Tijekom oluje jučer, a osobito tijekom noći, zbog jakog vjetra i kiše odvalio se dio krova škole, a krov iznad dvorane za tjelesni odgoj djelomično se odvojio", rekla je ravnateljica Filomena Horvatić. Dodala je kako je voda prodrla u zgradu i kako su oštećeni prozori.

"Iz sigurnosnih razloga isključili smo struju. Voda prodire na više mjesta", rekla je ravnateljica, dodavši kako je prerano za procjenu ukupne štete te da još nije moguće reći kada će se učenici vratiti u školu.

"Ne bih htjela spekulirati o tome hoće li se učenici sljedeći tjedan vratiti u školu", rekla je Horvatić.

Tomašević je najavio da će sanacija krenuti čim to vremenski uvjeti dopuste, a ako radovi ne budu završeni tijekom praznika, nastava će se organizirati na drugim lokacijama.