U nedjelju spavamo sat dulje! Počinje zimsko računanje vremena kada se kazaljke pomiču za jedan sat unatrag, s tri na dva ujutro. Tako će i od ponedjeljka, 1. studenog početi zimski obračun potrošnje električne energije, vozači su obavezni imati upaljena svjetla na vozilima, a vlakovi će se zaustaviti na jedan sat da bi uskladili vozni red.

Zimska oprema obavezna je na prometnicama u zimskim uvetima - ako je kolnik prekriven snijegom ili poledicom.

Pomicanjem sata bit će zahvaćen i željeznički promet - vlakovi će na kolodvorima biti zaustavljeni da bi se uskladio vozni red.

Pitali smo Europsku komisiju i Ministarstvo prometa kada se ukida sezonsko računanje vremena: "Institucija navedeni prijedlog više ne vidi kao jedan od prioriteta"

Također, počinje zimsko obračunavanje potrošnje električne energije, to jest prema višoj tarifi obračunavat će se od sedam sati do 21 sat, a prema nižoj od 21 sat do sedam sati.