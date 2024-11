Moseću, Ričipolju i Zelovu nudi se izgradnja tri vjetroelektrane u krugu od šest kilometara. Mještani ne žele ni čuti.

"Ne mogu zamisliti svako jutro kad se dignem i kad pijem kavu da gledam kroz prozor kako mi vrte neki i to od 100 metara, nije to nešto sitno pa da ćemo sad zanemariti. Bitno narušava vizuru", kaže Zoran Jukić, općinski vijećnik.

"Znači to je vamo desno od crkve svetoga Marka pa ide uz naselje od Crivaca dolje do crkve Svih svetih do Zlopolja, cestom sve do Pralija", objašnjava Ante Zekan iz mjesta Donje Postinje.

Zato su sinoć i prosvjedovali. Jedna vjetroelektrana već se nalazi poviše ovog područja, a vjeruju kako ideju o novima gura načelnik.

"Ja san u svojih šest mandata imao apsolutnu većinu. Imao sam različite pozicije i da sam to htio provesti, mogao sam davno provesti", odgovara načelnik općine Muć Filip Stupalo.

Vjetrenjače koči i Općinsko vijeće koje im je dalo crveno svjetlo. Sad se mora mijenjati prostorni plan Županije.

"I sigurno, zaključak Općinskog vijeća koji će ići u smjeru Županije da se to izbaci, onda dolazimo u poziciju da će Županija dati mišljenje da li je za to ili nije", kaže Filip Stupalo.

"Znači, ovdje kad dođu te vjetrenjače ne može on ništa, on više nema tu ništa. Nema tu ni stoke ni blaga našega", objašnjava Ante Odžak.

U Muć i okolna mjesta, kažu, mnogo se ljudi vraća. Od gradskih gužvi bježe u prirodu.

"Da imamo svoj vrt sa zdravom hranom, da uzgajam cvijeće...", kaže Arsen Duplančić iz Donje Postinje.

"Pari mi se da san se rodija ponovo. Doša u svoje misto, svoje uspomene, svoju mladost, svoje djetinjstvo, ponovno živin sa svojim, mogu reć i precima, izgleda mi ka da ih vidin ovuda sad", ispričao je Frane Šerić iz Pribuda.

Ako vjetroelektrana ikad dođe na ovo mjesto, bit će jako blizu kuća. Zbog istog razloga već su se bunili i Imoćani. I u Muću misle ozbiljno.

"Ako sam išao '91.sa 16 godina u rat......pa ići ću i sad", kaže Ante Odžak.

"Stanje cesta i puteva, naročito u naseljima, između kuća, to je tragedija. To je rupa do rupe. Šta narod kaže 'bubrizi otpadaju' kad se tuda prođe. I mislim da je ovo dobra stvar, mislim da bi to naš kraj zaobišlo", kaže Frane Šerić.

Hoće li ih zaista zaobići, prvo će se pitati Županiju.

