Dnevnik Nove TV pitao EPPO je li mu Laptoš prijavila prijetnje i može li potvrditi da informacije nisu curile iz njegova ureda

Europski tužitelj i dalje analizira odluku Ivana Turudića kojom je istragu o nabavi medicinskih uređaja za bolnice dao u ruke USKOK-u. Za to vrijeme odvjetnici čekaju spajanje istraga.

"Postupak se vodio sedam mjeseci, to je ozbiljan spis i ja ne bih očekivao da to bude u nekom iznimno kratkom roku jer to treba proučiti. Svaki ozbiljan tužitelj uzet će si više dana da prouči rezultate sedmomjesečnog rada", rekao je Ivo Farčić, odvjetnik Tome Pavića.

Vrijeme ne gubi hrvatsko tužiteljstvo. Koliko je poznato, ovo je prvi put da je aktiviran lex AP.

"Izvidi se provode vezano uz javno objavljene podatke i informacije koji se odnose na istragu Ureda europskog javnog tužitelja u Zagrebu protiv osam fizičkih osoba, uključujući bivšeg ministra zdravstva i odgovorne osobe dviju zagrebačkih bolničkih ustanova te dvije pravne osobe", priopćili su iz Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu.



DORH želi znati otkud su i kako procurile poruke iz kojih je vidljivo kako su se dogovarali unosni poslovi. Iz poruka se doznalo i za nadimke - Mali za Beroša i Zrikavac za Tomu Pavića.

"To iznošenje činjenica želi stvoriti privid krivnje naših branjenika prije nego se donese odluka! Apsolutno to odmaže sudionicima kaznenog postupka, a pomaže DORH-u", dodao je Ivo Faračić.

"To, naravno, za interese kaznenog postupka nije dobro, to nama kao braniteljima otežava situaciju jer unaprijed u javnosti stvara dojam o krivnji naših klijenata", rekao je u utorak Fran Olujić, odvjetnik Novice Petrača i Saše Pozdera.



Upravo je Olujić u Dnevniku Nove TV otkrio kako je EPPO do svega došao istražujući nešto drugo.



U ministarstvu poljoprivrede danas potvrda - izuzeta je dokumentacija o vinariji u Petračevu vlasništvu.

"Ne znam detalje, ne odnosi se na bivšeg ministra Tolušića, odnosi se na gospodina Petrača, mislim da je razdoblje u zadnjih desetak godina, od 2013. do 2017. Mislim..." rekao je Josip Dabro, ministar poljoprivrede iz redova Domovinskog pokreta.



Još uvijek se ne zna ni gdje se nalazi Hrvoje Petrač. Njegov sin Novica predao se prije nekoliko dana, a odvjetnica Nikole Petrača u srijedu samo poručuje kako on nije u bijegu te da će se policiji javiti do kraja tjedna.

Za to vrijeme, doznaje Dnevnik Nove TV, Tamara Laptoš, europska tužiteljica iz Hrvatske u Uredu europskog javnog tužitelja, tražila je zaštitu od EPPO-a.



Na pitanja je li Laptoš prijavila prijetnje i mogu li potvrditi da informacije nisu curile iz njihova ureda, iz ureda europskog tužitelja odgovaraju da su bez komentara.

I dok će se o radnopravnom statusu neurologa Rotima tek odlučivati,

šef Klaićeve bolnice Goran Roić danas je smijenjen. A sad već bivši ministar Beroš još nije tražio 6 + 6.

