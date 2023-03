Javnozdravstvena akcija "Dan narcisa", koja upozorava na važnost prevencije jedne od najčešćih smrtonosnih bolesti u žena, raka dojke, ali od kojeg mogu oboljeti i muškarci, održana je u subotu u organizaciji Hrvatske lige protiv raka, Grada Zagreb i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

U sklopu akcije na Trgu bana Jelačića postavljen je mobilni mamograf, kako bi žene mogle obaviti mamografiju bez uputnice i plaćanja pregleda, a akcija je održana i na Cvjetnom trgu također uz prigodnu humanitarnu prodaju narcisa kao simbola borbe protiv raka dojke. Akcija se održava tradicionalno svake posljednje subote u ožujku.

Potporu akciji je svojim dolaskom izrazio ministar zdravstva Vili Beroš, koji je u izjavi za medije istaknuo izniman rezultat postignut Nacionalnim preventivnim programom ranog otkrivanja dojke. Smanjiti smrtnost od bilo koje bolesti, a pogotovo tako teške za 25 posto je nevjerojatan doseg, rekao je.

"Činjenica je da se tim program otkrivaju tumorske lezije u više od 60 posto slučajeva kada su one male i lokalizirane, kada nisu proširene što svakako povećava izlječenje. Zahvaljujem HZJZ-u koji organizira takve akcije, svim udrugama i pacijenticama koje svojom hrabrošću i odlučnošću i posvećenosti svom izlječenju daju primjer kako se boriti za zdravlje nacije", naglasio je Beroš.

Beroš: "Briga o zdravlju je dvosmjerna ulica"

Poručio je kako osim danas i ostalih 364 dana u godini moramo razmišljati o preventivi koja može promijeniti paradigmu hrvatskog zdravstvenog sustava i može poboljšati ishode liječenja.

No, dodao je, briga o zdravlju je dvosmjerna ulica, hrvatski zdravstveni sustav će brinuti o pacijentima, ali postavlja se i pitanje svijesti i odgovornosti građana o potrebi odazivanja na preventivne preglede i o tome svjedoče spašeni životi.

Ministar zdravstva istaknuo je da se stoga krenulo i u jačanje preventive i ranog otkrivanja bolesti i novih pravaca djelovanja hrvatskog zdravstvenog sustava.

To možemo realizirati jedino u suradnji s pučanstvom i vjerujemo da ćemo zajedno doći do boljih ishoda, što je i cilj reforme do 2030. kada bi se po rezultatima liječenja trebali izjednačiti s prosjekom EU, rekao je Beroš.

U tom smislu osvrnuo se i akcijski plan koji se odnosi na Nacionalni strateški okvir borbe protiv raka vrijedna 8,5 milijardi eura. No, novac nije bitan, nego životi i zdravlje građana, poručio je Beroš.

Grbin: "Vlada izuzetno kaska s brojnim preventivnim programima"

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin podržao je dolaskom i kupnjom narcisa javnozdravstvenu akciju istaknuvši kako se radi o o izuzetno važnoj borbi protiv raka dojke, ali je prevencija ključ ne samo kod toga karcinoma, jer postoje brojne bolesti koje se upravo njome mogu spriječiti i potpuno izliječiti.

Stoga na prevenciji država mora itekako raditi, ali žalosno je što, ocijenio je, Vlada izuzetno kaska s brojnim preventivnim programima, jer neki ukinuti prije sedam ili osam godina nikad nisu ničim nadomješteni pa je Hrvatska na razini EU među zemljama s najgorim rezultatima kada je riječ o prevenciji, a isto tako i smrtnosti od karcinoma, upozorio je Grbin.

Potporu akciji dao je i predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Joško Klisović rekavši kako je važno osvijestiti građane o potrebi preventivnih pregleda te ih pozvao da iskoriste institucije, pogotovo "Nastavni zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i angažiraju se oko vlastitog zdravlja.

Zdravstveni sustav će nam pomoći, ali briga o zdravlju je na nama samima, poručio je Klisović.

Akciju, koja je održana u više hrvatskih gradova, podržali su mnogobrojni građani, među kojima su bile i poznate osobe iz javnog i političkog života.