Na hrvatskom će tržištu uskoro biti dostupna ključna kombinacija lijekova za medicinski abortus, neinvazivnu metodu prekida trudnoće, kao alternativu kirurškom obavljanju pobačaja.

Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) nedavno je, naime, dala zeleno svjetlo za abortivnu pilulu Mifegyne 200 (mifepriston), koju nositelj odobrenja planira uskoro staviti na tržište.

A još lani u kolovozu HALMED je odobrio tablete Mispregnol 400 (misoprostolum), što uz ovo posljednje odobrenje čini potrebnu kombinaciju tableta čija je svrha prekid neželjene trudnoće ili pobačaj kod patološke trudnoće, piše Slobodna Dalmacija.

Medicinski abortus u Hrvatskoj je postao dostupan 2015. godine, kada je kao opcija ponuđen u KBC-u Rijeka. Međutim, s obzirom na to da abortivnih pilula nije bilo u veledrogerijama, bolnica ih je morala nabavljati interventnim uvozom, što uskoro, nakon HALMED-ova zelenog svjetla za Mifegyne, neće biti potrebno.

Nakon Rijeke, medicinski se abortus kao opcija ženama počeo nuditi u pulskoj bolnici te u još nekoliko privatnih ginekoloških poliklinika. Velika većina bolnica, dakle, nije ga uopće uvela, ni kao metodu prekida patološke trudnoće (koja bi u svakom slučaju završila pobačajem), ni kao one neželjene, iako im je zakonom dopušteno obavljati pobačaje na zahtjev.

"Nadale smo se da će naša nastojanja rezultirali omogućavanjem medikamentoznog pobačaja u Hrvatskoj i konačno se to i dogodilo. To je sjajna stvar, prije svega zbog toga što se radi o vrlo sigurnom lijeku, koji omogućava sigurniji i manje stresan pobačaj za žene. Više neće morati ići na kiretažu, čime se snižava i rizik od infekcija. To je dobitak za žene, ali i za zdravstveni sustav", komentira Daniela Drandić, voditeljica Reproduktivnog programa u "Rodama".