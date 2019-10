Hrvatski sabor danas nastavlja zasjedanje na Markovu trgu. Na dnevnom redu sjednice, koja će početi u 9:30, naći će se izvješće o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu i prvu polovicu ove godine.

Hrvatski sabor u srijedu nastavlja zasjedanje iznošenjem stajališta klubova zastupnika pa glasanjem o dosad raspravljenim točkama. Nakon toga je na dnevnom redu godišnje izvješće o izvršenju državnog proračuna za prvo polugodište 2019. te za prošlu godinu.

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić izvijestio je u srijedu da se danas neće glasati o članstvu Lovre Kuščevića u Odboru za zakonodavstvo te da će do idućeg glasanja u taj Odbor predložiti nekog drugog. ''U razgovoru s Kuščevićem on je procijenio da u ovom trenutku vjerojatno ne bi bio član Odbora za zakonodavstvo“, kazao je Bačić te najavio da će nekog drugog do idućeg glasanja predložiti u taj Odbor.

Pojasnio je da je Kuščević s pravničkim referencama bio najlogičniji izbor za člana Odbora za zakonodavstvo, ali će sada stranka razmotriti članstvo u nekom drugom od radnih tijela Sabora. "S Kuščevićem sam u dva navrata razgovarao i htjeli smo da se na određen način zaustavi ovaj napad na njega i da ne ide u taj Odbor. O njegovu daljnjem statusu u radnim tijelima zajedno ćemo se dogovarati", kazao je Bačić u Saboru te pojasnio kako su time htjeli izbjeći kritike javnosti.

Oporba se protivila imenovanju Kuščevića

Dodao je i da koalicijski partneri nisu imali ništa protiv Kuščevićeva imenovanja koje je sada povučeno. Oporba i dio javnosti protivili su se imenovanju Kuščevića u članstvo Odbora za zakonodavstvo s obzirom na to da mu je nedavno na zahtjev DORH-a skinut imunitet zbog istrage o malverzacijama sa zemljištem.

Sjednica Sabora počela je slobodnim govorima, a nezavisni saborski zastupnik Marin Škibola iskoristio je svoje vrijeme za govornicom kako bi iskazao podršku prosvjedu medicinskih sestara i tehničara najavljenom za četvrtak.

''Sestre su uvijek tu kada je potrebno nama i našim bližnjima. Zato mislim da bi mi svi saborski zastupnici trebali izraziti podršku njima i produžiti 10 koraka izvan zgrade Sabora i solidalizirati se s njima'', rekao je Škibola prije nego što je šutnjom podržao mediciniskim djelatnicima. U rukama je držao i papir na kojem je pisalo #svizasestre i #sestrezajedno. (V.P./Hina)