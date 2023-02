Zdravlje je prvo. Tako glasi posljednji marketinški slogan našeg Ministarstva zdravstva. Međutim, videopozivi koji su stigli iz brojnih hrvatskih gradova ostavljaju otvoreno pitanje je li uistinu našim političarima zdravlje prvo.

Ploče, Dugo Selo, Novska, Osijek, Split... i tako bismo mogli u nedogled nabrajati mjesta iz kojih stižu pozivi zabrinutih roditelja. Dok se resor zdravstva guši u brojnim problemima - sustav spašavaju umirovljeni liječnici - a neki i dalje iščekuju dolazak pedijatra kao da čekaju Godota.

Dugo Selo, grad nadomak Zagreba s nešto više od 17 tisuća stanovnika - i deficitom pedijatara.

"To se zove tim bez nositelja, tako da smo kod svakoga i kod nikoga. Često puta se dogodi da s bolesnim djetetom dođem i poljubim vrata", kaže Marina Puzić Mikulić, Dugo Selo.

Više od godinu dana Marinina dvogodišnja kći je bez pedijatra.

"Iskreno se molim Bogu da mi dijete bude zdravo jer ako se razboli i bude nešto komplicirano ne znam što da napravim", kaže Puzić Mikulić.

Alternativa postoji - ali nije besplatna.

"Nažalost, manji je broj roditelja koji mogu izdvajati novac za dodatno zdravstveno osiguranje jer na kraju krajeva svjesni smo kolike su liste čekanja HZZO-a", kaže Ivana, Dugo Selo.

Dugoselski gradonačelnik - ima rješenje. Drugom gradu preotet će pedijatra.

"Dovest ćemo nekoga, ali to znači da će i druge lokalne samouprave ostati bez pedijatra jer nema bazena liječnika. Znači u Hrvatskoj možemo pretakati iz šupljeg u prazno", rekao je Nenad Panian, gradonačelnik Dugog Sela.

A iz šupljeg u prazno moto je i vrbovečkog Doma zdravlja. Grad koji s okolnim mjestima broji gotovo 24 tisuće stanovnika četiri godine nema pedijatra. Skrb o djeci preuzeo je obiteljski liječnik. A kada njega nema...

"Letjeli smo zbog obične upale uha na Rebro pa su nam rekli zašto ste došli. Rekli smo - pa nemamo pedijatra, nemamo se kome obratiti, na vratima je pisalo - otiđite na hitnu na Rebro", priča Vesna Obad iz Vrbovca.

Zbog ovog - vrbovečki gradonačelnik stalno dobiva pozive zabrinutih roditelja. Po njemu odgovornost je na drugoj adresi.

"Mislim da se pogriješilo puno, puno ranije. Ako se znalo da specijalist pedijatrije ide u penziju za pet godina, trebalo se nekog poslati na specijalizaciju kako bi se to mjesto moglo popuniti", kaže Denis Kralj, gradonačelnik Vrbovca.

Ravno dobitku na lotu

Priznavanje pogreške mala je utjeha roditeljima.

"Naša djeca su nama sve i želimo da imaju adekvatnu liječničku skrb. A to je samim Ustavom zapisano", kaže Marina Puzić Mikulić iz Dugog Sela.

Dobivanje pedijatra u Solinu ravno je dobitku na lotu.

"Ili su prepuni ili je bila zamjena koja nije bila specijalist pedijatar. Djeca su mi upisana u Split. Žalosno je da u gradu koji se dići s tim da ima najviše djece, da smo najmlađi grad, a nemamo dovoljan broj pedijatara", kaže Lucija.

A potraga za pedijatrima i u Splitsko dalmatinskoj županiji može se svesti na politiku povuci-potegni.

"Ustanove se između sebe nameću tko će ponuditi bolje uvjete i hoće li specijalizant iz KBC-a doći u Dom zdravlja ili će iz Doma zdravlja u KBC", kaže Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja SDŽ.

U solinski dom zdravlja iz KBC-a Split stigla je nova pedijatrica. Roditelji više nego zadovoljni.

"Došla sam taman u sezoni respiratornih infekcija. Inhalator se ne gasi. Imamo u prosjeku 90 pacijenta, pregleda", kaže Valerija Vrhovnik Žižić, pedijatrica.

Eleonora iz Ploča čeka treće dijete, koje pedijatra u svom gradu neće imati. Potražit će ga u Vrgorcu ili Metkoviću.

"U Pločama ima jako puno trudnica koje trebaju roditi na proljeće i sigurno nam svima neće biti lako ići u druge gradove kako bismo dobili pomoć", kaže Eleonora Doboš iz Ploča. Jer tamošnja je ordinacija prazna. Na mjesto pedijatra uskače sam ravnatelj Doma zdravlja.

"Pedijatar je bio do 12 mjeseci. Otada tražimo zamjenu, a do tada ja glumim pedijatra. Odnosno, radim s djecom pedijatriju. A do kada? Dok ne odem u penziju ili ne nađem pedijatra", kaže Vinko Matić iz Doma zdravlja Ploče u prilogu reporterke Anje Perković.

"Ne bih rekla da je alarmantno..."

U Dnevniku Nove TV gostovala je prof. dr. sc. Aida Mujkić, predsjednica Hrvatskog pedijatrijskog društva.

"Situacija s pedijatrima nije zadovoljavajuća, ali ne bih rekla da je alarmantna. Stanje se popravlja zadnjih nekoliko godina, mreža se popunjava i sve više kolega ide na specijalizaciju. No, ono što je loše je dob pedijatra koja je vrlo visoka i sljedećih nekoliko godina brojni će izaći iz sustava", rekla je Mujkić.

Prema podacima liječničke komore, u Hrvatskoj bi trebalo biti 330 pedijatara u sustavu primarne zaštite - govorimo o brojkama kada bi sve bilo u redu. Brojke kažu kako ih danas nedostaje 90! A najgore je u Sisačko-moslavačkoj županiji. Od 12 ugovorenih ambulanta 7 ih je bez nositelja, odnosno više od 58 posto nema stalnog pedijatra.

Kritično je i u Koprivničko- križevačkoj županiji. Prema procjenama HZZO-a, u toj županiji bi trebalo raditi 8 pedijatara, a samo troje ih ima ugovorenu ambulantu, odnosno toj županiji nedostaje pet od osam pedijatara. Brine i činjenica što je prosječna starost hrvatskih pedijatara 54 godine. Od 236 specijalista pedijatara, 86 ih je starije od 60 godina.

Na upit tko će s obzirom na dob liječnika liječiti djecu predsjednica Hrvatskog pedijatrijskog društva Mujkić je naglasila da se ona nada da će se uspjeti sačuvati mreža u primarnoj zdrastvenoj zaštiti i da tu svatko treba odraditi svoj dio.

"Jako je važno da za buduće generacije osiguramo standard kakve su imale prethodne generacije što se tiče zdravstvene zaštite na primarnoj razini", naglasila je Mujkić.

"Sustavna nebriga dolazi na na naplatu i tu je osnovni razlog, postojale su godine kada se nije slalo na specijalizaciju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a ona traje pet godina. Trebalo je na vrijeme planirati, dugoročno gledati tko i kada ide u mirovinu, uračunati životne rizike i prema tome planirati broj kolega koji se šalju na specijalizaciju. To se nije radilo, ali zadnjih godina situacija se popravlja", naglasila je Mujkić.

A Koprivničko-križevačka županija pokušala je doskočiti problemu manjka pedijatara.

13.300 eura za dolazak pedijatra

U Dnevniku Nove TV gostovala je i Mirjana Hanžeković, ravnateljica županijskog doma zdravlja KKŽ.

"Pokušavamo privući mlade pedijatre, surađujemo s jedinicama lokalne samouprave i gradovima Križevci, Koprivnica, Đurđevac te su izdvojena novčana sredstva u iznosu od 13.300 eura neto godišnje za dolazak pedijatra. Također se predviđa i stimulacija osiguranim stambenim pitanjem", naglasila je Hanžeković. No, još uvijek se nitko nije javio.

Hanžeković naglašava da je možda i razlog tome jer je ta mjera "friška" i da mnogi pedijatri nisu čuli za nju, a i da imaju posao te nemaju potrebu za promjenom mjesta.

Na upit tko je kriv za cjelokupnu situaciju što se tiče pedijatara predsjednica Hrvatskog pedijatrijskog društva Mujkić je naglasila da su krivi svi.

"Trebamo razmišljati da o našem zdravlju odlučujemo kada idemo i na izbore i biramo one koji će nas zastupati i koji donose odluke kako će biti organizirana zdravstvena služba", rekla je Mujkić te nadodala da se nada da nećemo morati uvoziti pedijatre.

