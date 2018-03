U Gospiću se održao radni i zatvoreni sastanak povjerenstava raspuštenih županijskog i gradskog ogranka HDZ-a kojem je nazočio i predsjednik stranke i Vlade Andrej Plenković.

Nakon sastanka Plenković je dao izjavu za medije.

"Ovo je bila prigoda da našim kolegama u Lici neposredno približim aktivnosti i Vlade i stranke s obzirom na aktualna zbivanja", rekao je premijer. Dodao je kako je važno da unutarstranački izbori koji se trebaju održati u Ličko-senjskoj županiji prođu mirno i transparentno.

Pelnković je rekao i da je jedini saborski zastupnik HDZ-a iz Like, Marijan Kustić, jasno podržao stav Predsjedništva i većinski stav stranke te da će glasati za ratifikaciju.

"Mislim da sam vrlo temeljito objasnio sadržaj Konvencije, njenu bit i nastanak i predstavio smisao interpretativne izjave, koji svima daje sigurnost i jamstvo kako Republika Hrvatska čita konvenciju i kako će je primjenjivati", rekao je Plenković, prenosi N1.

"Odluka Vlade je čvrsta i utemeljena na programu i na čvrstom opredjeljenju da fenomen nasilja nad ženama i u obitelji postoji. Ja ne vidim nikakav problem da bi usvajanje te Konvencije i njena kasnija provedba na bilo koji način bilo u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske", poručio je Plenković.

Osvrnuo se i u Gospiću na kupovinu zrakoplova.

"Kupovina aviona strateški je posao. Stručni tim je analizirao sve ponude i mislim da smo, obzirom na financijske mogućnosti, realne potrebe i priuštivost ovakve investicije obavili dobar posao", rekao je.

Prije desetak dana raspuštena gospićka gradska organizacija

Podsjetimo, HDZ-ovo povjerenstvo za Ličko-senjsku županiju i povjerenik Darko Nekić su prije desetak dana raspustili gospićku gradsku organizaciju i postavili svog povjerenika Ivana Radoševića, sa zadatkom da organizira unutarstranačke izbore.

HDZ-ov župan Darko Milinović, koji je do siječnja bio predsjednik raspuštenog županijskog ogranka stranke, nedavno je nazvao Nekićev odnos prema gospićkom HDZ-u "neviđenom represijom predsjednika županijskog povjerenstva Darka Nekića", na što je Nekić javno uzvratio kako se Milinović strahovladom i represijom služio godinama, a ne on koji je na toj poziciji dva, tri mjeseca.

Milinović: Ne vodim kampanju protivnu interesima stranke, već za jači lički HDZ

Uoči današnjeg sastanka, župan Milinović izjavio je Hini kako nije točno da on ovih dana vodi svoju kampanju na terenu protivnu interesima stranke, dok je za navodna tajna stranačka okupljanja u Kaniži, Ličkom Novom i Krasnom rekao kako na ta mjesta ide u svojstvu župana te kao član nacionalnog Predsjedništva HDZ-a.

Najavio je kako će se i ubuduće odazivati na pozive na sastanke temeljnih ogranaka HDZ-a i mjesnih odbora, izrazivši "potpunu sigurnost" da će lički HDZ ostati jak te biti još jači nakon ovih unutarstranačkih izbora.

Raspuštanjem ogranaka 20. ožujka, tri dana uoči roka za kandidiranje za njegova predsjednika, povjerenici Nekić i Radošević dobili su rok do šest mjeseci da konsolidiraju stranku te organiziraju izbore.

Nekić je HDZ-ovcima grada Gospića poručio da se aktivno uključe u nove izborne procese, da se kandidiraju, biraju i budu birani na sve stranačke funkcije, no Petar Radošević, kojeg je raspuštanje ogranka zateklo na funkciji v.d. predsjednika Gradskog odbora HDZ-a, nazvao je te unutarstranačke procese "nasiljem nad demokracijom i omalovažavanjem članstva".

Potporu je ovih dana dobio i od većine članova raspuštenog ogranka, a Radošević je rekao kako se svi oni osjećaju omalovaženi, kao i još 500-tinjak članova čiji je glas na izborima dobio.

Nekić: Izbori za Županijski odbor do 5. srpnja, za gradski do 20. rujna

Nekić, inače državni tajnik u Ministarstvu uprave kojega je za županijskog povjerenika postavila središnjica stranke kada se Milinović u siječnju usprotivio kadrovskoj politici na Plitvičkim jezerima te drugim javnim poduzećima u županiji, izavio je Hini da će izbori biti organizirati u skladu sa Statutom i izbornim pravilnikom, i to za Županijski odbor s vodstvom do 5. srpnja, a za Gradski odbor najkasnije do 20. rujna.

Po njegovim riječima, lokalni izbori u tim negdašnjim utvrdama HDZ-a izgubljeni su zbog loše politike koju je vodio Darko Milinović, kadrovske i svake druge. Ipak, ne očekuje odljev članstva iz HDZ-a unatoč svemu što se događa te činjenice da je HDZ na lokalnim izborima u svibnju prošle godine izgubio izbore u tri grada - Gospiću, dijelom u Otočcu i Novalji te u općinama Plitvička jezera i Brinje, iako su to uvijek bile, kako je rekao, utvrde HDZ-a. (Hina)