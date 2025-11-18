Pao prvi snijeg: Zabijelila se Medvednica, u Lici prava zimska idila

Tijekom noći na utorak je u Lici i Gorskom Kotaru, te na zagrebačkoj Medvednici pao snijeg. Promjena vremena zahvatila je cijelu zemlju i donijela prve pahulje, pa su na nekim prometnicama na snazi i zimski uvjeti.

Scene kamera na stranicama HAK-a duž ličke dionice autoceste A1 Zagreb-Dubrovnik prikazuju pravu zimsku idilu.

Prema podacima DHMZ-a, na Medvednici je palo desetak centimetara snijega. Na velebitskom vrhu Zavižanu je u 7 sati izmjereno 18 centimetara, a na postaji Parg-Čabar još centimetar više. Delnice i Bosiljevo mjere četiri centimetra, a pahulja je bilo i niže pa se na kratko zabijelilo i oko Karlovca.