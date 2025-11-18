Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Desetak centimetara

Pao prvi snijeg: Zabijelila se Medvednica, u Lici prava zimska idila

Piše R. S. , 18. studenoga 2025. @ 09:28 komentari
Snijeg na autocesti A1 kod Ogulina
Snijeg na autocesti A1 kod Ogulina Foto: screenshot/HAK
Zbog snijega su na nekim prometnicama u Lici i Gorskom kotaru na snazi zimski uvjeti.
Najčitanije
  1. Požar u Vjesnikovom neboderu - 6 0:25 24
    Buktinja

    Drama u Vjesnikovu neboderu: "Požar se agresivno širi vertikalno, krhotine otpadaju sa zgrade"
  2. Zavod za zapošljavanje
    IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA

    Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
  3. Početak požara u Vjesnikovu neboderu
    Vjesnik u plamenu

    VIDEO Pogledajte snimku: "Ovako je počeo požar u neboderu"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Državni vrh u Vukovaru, grad pun ljudi: Obilježava se Dan sjećanja
Dan sjećanja
Državni vrh stigao u Vukovar, Plenković: "Ovo je simbol pravednog otpora i obrane"
Zgrada Vjesnika još gori
Težak posao za vatrogasce
FOTO Zgrada Vjesnika još gori, vatra zahvatila i najgornje katove: "Ne puštamo ljude gore"
U gorju pao prvi snijeg
Desetak centimetara
Pao prvi snijeg: Zabijelila se Medvednica, u Lici prava zimska idila
Vatrogasci pokazali kako je izgledala buktinja unutar zgrade Vjesnika
Strašne scene
FOTO Vatrogasci pokazali kako je izgledala buktinja unutar zgrade Vjesnika
Stručnjak o prognozi Komisije za hrvatsko gospodarstvo: "Bez ovoga nećemo moći povećati mirovine i isplatiti visoke plaće"
velik problem
Stručnjak o prognozi Komisije za hrvatsko gospodarstvo: "Bez ovoga nećemo moći povećati mirovine i isplatiti visoke plaće"
Izgorjela redakcija radiopostaje u zgradi Vjesnika
Buktinja u Vjesniku
Izgorjela redakcija popularne radijske postaje: "Izgleda prestrašno, u šoku smo"
Požar na vrhu Vjesnikova nebodera: Diže se gusti dim
Buktinja
Drama u Vjesnikovu neboderu: "Požar se agresivno širi vertikalno, krhotine otpadaju sa zgrade"
IMAŠ PRAVO Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
VIDEO Pogledajte snimku: "Ovako je počeo požar u neboderu"
Vjesnik u plamenu
VIDEO Pogledajte snimku: "Ovako je počeo požar u neboderu"
Pogledajte kako izgleda neboder Vjesnika nakon dramatične noći
Gašenje još traje
FOTO Još padaju krhotine s Vjesnika: Pogledajte kako izgleda neboder nakon dramatične noći
VIDEO Spektakularni povratak Nepalca koji u Hrvatskoj radi za 1000 eura
Vratio se kao bogataš
VIDEO Spektakularni povratak Nepalca koji u Hrvatskoj radi za 1000 eura: Unajmio helikopter, dočekala ga gomila mještana
Oluja pogodila sjever Hrvatske! Vjetar srušio drveće i stup
Vatrogasci intervenirali
Oluja pogodila sjever Hrvatske! Vjetar srušio drveće i stup
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Požar na vrhu Vjesnikova nebodera: Diže se gusti dim
Buktinja
Drama u Vjesnikovu neboderu: "Požar se agresivno širi vertikalno, krhotine otpadaju sa zgrade"
IMAŠ PRAVO Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
VIDEO Spektakularni povratak Nepalca koji u Hrvatskoj radi za 1000 eura
Vratio se kao bogataš
VIDEO Spektakularni povratak Nepalca koji u Hrvatskoj radi za 1000 eura: Unajmio helikopter, dočekala ga gomila mještana
show
Vivian Wilson mamila poglede na modnoj reviji u Los Angelesu
gradi svoj put
Znate li čija je ovo kći? Tata joj je svjetski moćnik čijeg se prezimena odrekla
Kako je Laura Gnjatović izgledala prije pet godina?
pogled unatrag
Pogledajte kako je naša misica izgledala prije pet godina, sad je jasno zašto slovi za favoritkinju
Deni Karadža u osmoj epizodi showa Supertalent
''meni si 10/10''
Poslušajte što je to rasplakalo Maju Šuput: ''Zabio si mi nož u srce!''
zdravlje
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Jedan tihi pokazatelj u krvi može predvidjeti demenciju desetljećima prije simptoma!
Alarmantni rezultati nove studije
Jedan tihi pokazatelj u krvi može predvidjeti demenciju desetljećima prije simptoma!
Visoko osjetljivo dijete: 12 znakova koji otkrivaju da imate malo empatično čudo
Piše psihologinja
Visoko osjetljivo dijete: 12 znakova koji otkrivaju da imate malo empatično čudo
zabava
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
Čovječe…
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
Kako ga je nokautirala! Presudila obračun između muškaraca odlučnim udarcem pa pobrala ovacije
Ups...
Kako ga je nokautirala! Presudila obračun između muškaraca odlučnim udarcem pa pobrala ovacije
Ovakva kupaonica postoji samo u Bosni! Pogledajte neuobičajeni dizajn
Dosjetljivo
Ovakva kupaonica postoji samo u Bosni! Pogledajte neuobičajeni dizajn
tech
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Sad znamo i to
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Trebamo li puniti mobitele na 100 posto? Evo što kažu stručnjaci
Dobro je znati
Trebamo li puniti mobitele na 100 posto? Evo što kažu stručnjaci
Otkriven ključ trajnih simptoma dugog COVID-a
Pronađen u krvi pacijenata
Otkriven ključ trajnih simptoma dugog COVID-a
sport
FOTO Hrvatski ultrasi odgovorili Crnogorcima: "Oprosta nema!"
PODIGLI PORUKU
FOTO Hrvatski ultrasi vulgarno odgovorili Crnogorcima: "Oprosta nema!"
Pogledajte što je cnogorski policajac napravio kada se ispred njega pojavio Zlatko Dalić
hns objavio
Pogledajte što je crnogorski policajac napravio kada se ispred njega pojavio Zlatko Dalić
VIDEO Hrvatska velikim preokretom slavila u Crnoj Gori i sad čeka ždrijeb SP-a!
POGLEDAJTE GOLOVE
VIDEO Hrvatska velikim preokretom slavila u Crnoj Gori i sad čeka ždrijeb SP-a!
tv
Kumovi: Prežalio je i majku i oca, ali njega neće
KUMOVI
Prežalio je i majku i oca, ali njega neće
MasterChef: TOP 13 - tko vas je dosad najviše iznenadio svojim napretkom? Riješite anketu!
JEDAN MOŽE POBIJEDITI
TOP 13 - tko vas je dosad najviše iznenadio svojim napretkom? Riješite anketu!
U dobru i zlu: Lošim iznenađenjima nema kraja – što će sve poći po zlu ne propustite saznati u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Lošim iznenađenjima nema kraja – što će sve poći po zlu ne propustite saznati u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
putovanja
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
Za svačiji džep
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
Rakija "liječi sve bolesti": 5 stvari koje niste znali o najpopularnijem piću s Balkana
Vatrena voda
Rakija "liječi sve bolesti": 5 stvari koje niste znali o najpopularnijem piću s Balkana
Titula jednog od najljepših sela na svijetu donijela im je samo probleme: "Više nemamo privatnosti, a turisti ništa ne troše"
Filmski ugođaj
Titula jednog od najljepših sela na svijetu donijela im je samo probleme: "Više nemamo privatnosti, a turisti ništa ne troše"
novac
Von der Leyen pozvala zemlje EU-a na 135 milijardi eura potpore Ukrajini: "Ne postoje jednostavna rješenja”
raste pritisak
Von der Leyen pozvala zemlje EU-a na 135 milijardi eura potpore Ukrajini: "Ne postoje jednostavna rješenja”
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Grad koji ubija
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
lifestyle
Ulična moda Zagreb u minici i visokim čizmama
I ženstvene čizme
Prva minica zagrebačke špice: Kombinacija s tankim najlonkama koju je teško ne primijetiti
Terra ima novu božićnu kolekciju
Jednostavna, a toliko efektna
Pogledajte ovu božićnu kolekciju, ne znamo bismo li je poklonili ili ostavili samo za sebe
Hlače od samta su veliki trend ove sezone
GLASAJTE U ANKETI
Tople hlače hit su ove jeseni - hoćete li ih nositi? Pronašli smo i 10 modela koji bi vam se mogli svidjeti
sve
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
Za svačiji džep
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
FOTO Hrvatski ultrasi odgovorili Crnogorcima: "Oprosta nema!"
PODIGLI PORUKU
FOTO Hrvatski ultrasi vulgarno odgovorili Crnogorcima: "Oprosta nema!"
Pogledajte što je cnogorski policajac napravio kada se ispred njega pojavio Zlatko Dalić
hns objavio
Pogledajte što je crnogorski policajac napravio kada se ispred njega pojavio Zlatko Dalić
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene