Pao prvi snijeg: Zabijelila se Medvednica, u Lici prava zimska idila
Piše R. S. ,
18. studenoga 2025. @ 09:28
komentari
Zbog snijega su na nekim prometnicama u Lici i Gorskom kotaru na snazi zimski uvjeti.
Podijelite
Tijekom noći na utorak je u Lici i Gorskom Kotaru, te na zagrebačkoj Medvednici pao snijeg. Promjena vremena zahvatila je cijelu zemlju i donijela prve pahulje, pa su na nekim prometnicama na snazi i zimski uvjeti.
Scene kamera na stranicama HAK-a duž ličke dionice autoceste A1 Zagreb-Dubrovnik prikazuju pravu zimsku idilu.
Prema podacima DHMZ-a, na Medvednici je palo desetak centimetara snijega. Na velebitskom vrhu Zavižanu je u 7 sati izmjereno 18 centimetara, a na postaji Parg-Čabar još centimetar više. Delnice i Bosiljevo mjere četiri centimetra, a pahulja je bilo i niže pa se na kratko zabijelilo i oko Karlovca.