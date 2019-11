Pismo jedne učiteljice premijeru Plenkoviću, objavljeno u Facebook grupi ''Podrška roditelja nastavnicima u štrajku'', prikupilo je stotine lajkova u vrlo kratkom roku.

U Facebook grupi ''Podrška roditelja i nastavnicima u štrajku'', koja broji više od 85.000 članova, što učitelja, što roditelja, brojni su se složili s objavom koju je jedna majka i učiteljica uputila premijeru Andreju Plenkoviću.

Stotine lajkova prikupilo je pismo u kojem je ona premijera upitala što je učinio da bi se učenici što prije vratili u klupe. ''Jeste li to postigli bahatim i arogantnim obraćanjem i komentiranjem učiteljskih zahtjeva? Ili prijetnjama kako dani u generalnom štrajku neće biti plaćeni? Naravno, niste'', napisala mu je.

Što o štrajku misle građani? Sindikate još uvijek podupire većina, a evo koga krive za problem koji već traje mjesecima

Andrej Plenković ne otkriva daljnje poteze: ''Najvažnije je da djeca idu u školu''

Njezino pismo prenosimo u cijelosti.

''Poštovani gospodine Plenkoviću,

mi učitelji često se u praksi susrećemo s roditeljima koji misle da bolje znaju naš posao od nas samih i ne ustručavaju se dijeliti nam savjete. Nije nam ugodno i većinom roditelji nisu u pravu to činiti jer nisu upoznati s dubinom i karakterom našeg posla. Ipak, ponekad je i njihova kritika na mjestu. Zato dajem sebi pravo da Vam prenesem nekoliko poruka, iako nisam sasvim svjesna dubine posla kojeg obavljate. Životne mudrosti o kojima odgovorni ljudi trebaju i moraju voditi računa univerzalne su.

Puna su Vam usta djece. Gdje ste bili od 10. listopada do 26. studenog ove godine? Kojim ste strategijama ubrzali što brži povratak učenika u klupe?

Jeste li to postigli bahatim i arogantnim obraćanjem i komentiranjem učiteljskih zahtjeva? Ili prijetnjama kako dani u generalnom štrajku neće biti plaćeni? Naravno, niste. Postigli ste suprotno. Podigli ste još veći otpor i ustrajnost kod ljudi koji se godinama unatrag osjećaju necijenjeno i zapostavljeno. Bahatost je neprijatelj pobjede, veli kineska poslovica.

Potpuno ste podcijenili mnoge stvari i računali na tihe pomagače kao što su nezadovoljstvo i bunt roditelja te pristrano izvještavanje putem televizije koju kontrolirate. Podcijenili ste moć društvenih mreža i snagu ljudi koja se javlja kada oni znaju da su na strani poštenih zahtjeva.

Vaša kratkovidna strategija vođena jedino političkim dobitkom, bez osvrtanja na dobrobit građana države kojoj služite, odvela Vas je na stranputicu. Krenuli ste se ulagivati širokom izbornom tijelu. Pokazali ste jedno veliko nerazumijevanje psihologije ljudi i masa. Učinili ste velik broj nerazumnih poteza. I još se usudite nas nazivati iracionalnima.

Stječe se dojam da ništa ne vidite s Vašeg visokog Olimpa i da Vam trebaju jače naočale te bolji i hrabriji savjetnici. Mnogo su puta u povijesti vodeći ljudi neslavno završavali upravo zbog nesposobnosti ili nedostatka volje da osluhnu bilo naroda i percipiraju teške životne uvjete u kojima njihovi podanici žive.

Neću nabrajati dotične povijesne ličnosti kako se iz toga ne bi iščitalo da Vam priželjkujem sličnu sudbinu, no činjenice su da su hrvatski učitelji 35 dana u štrajku, a da su učenici izgubili 15 dana nastave. Kako je uopće do toga smjelo doći? Rezultat je to Vaših loših procjena i postupanja.

Mudar čovjek shvaća koliko daleko seže područje njegove vlastite odgovornosti. U svijetu je uobičajeno povući se nakon fijaska u vlastitom djelovanju, no i Vi i Ministrica ustrajni ste i ostajete. Ako insistirate na ostanku, tada dajte shvatite da je potrebno snositi posljedice pogrešnih postupaka.

Jedino što sada možete, kada su stvari otišle predaleko, jest popustiti i vratiti učiteljima davno snižene koeficijente. Njima nije do puke povišice. Sve što žele natrag je dostojanstvo i poštovanje.

Iznimno ljuta učiteljica i majka'', napisala je u pismu.