Uoči početka presice sindikata premijer Andrej Plenković ponovno je apelirao da djeca idu u školu. Reagirala je i resorna ministrica Blaženka Divjak.

Premijer Andrej Plenković ponovio je da sindikati ne vide što nudi Vlada, a to je 20-postotno povećanje plaća. ''Koeficijenti nisu u načelu predmet pregovora između Vlade i sindikata. Rekli smo da smo razumjeli poruke. Zamršena je to priča s koeficijentima, svi smo svjesni da to treba napraviti, rekli smo da ćemo to riješiti'', rekao je predsjednik Vlade.

Naglasio je da će i dalje tražiti rješenje za okončanje štrajka te je ponovio da njegova Vlada vodi odgovornu politiku. "Ako krenem putem neracionalnog zaduživanja i trošenja više nego što imamo, u svim ćemo segmentima osjetiti korake unatrag. Ako promijenim trend, neće biti dobro ni za koga'', rekao je Plenković i otkrio da Vlada već dobiva zahtjeve i drugih za izmjenu koeficijenata. Smatra da je rješenje koje su ponudili sindikatima bilo jako dobro.

Nije htio govoriti o daljnjim potezima. ''Vlada uvijek ima nešto u planu, ali pričekat ćemo razgovor sa sindikatima'', rekao je. Dodao je da je najvažnije da djeca idu u školu. ''To bi bio jako dobar signal'', zaključio je Plenković.

Sindikati su objavili da su velikom većinom odbili posljednju ponudu Vlade.

''Dijalog između Vlade i sindikata mora se hitno nastaviti zbog učenika koji su s današnjim danom izgubili petnaesti dan nastave, kao i zbog učitelja, nastavnika i ostalih zaposlenika koji su vrlo jasno poslali poruku nezadovoljstva nakon ponude Vlade. Na kocki je previše toga i zato treba pronaći hrabra i brza rješenja'', poručila je ministrica Blaženka Divjak.