Požeška Orljava, ali i krapinska Kotka. U posljednja dva mjeseca ključ u bravu stavile su čak dvije tekstilne tvornice, a više od pet stotina, uglavnom radnica, ostalo je bez posla. Nastavak je to propadanja nekad snažne domaće tekstilne industrije s više od stotinu tisuća radnika.

"To je moja otpremnina za 28 godina staža“, u očaju je kazala sada bivša zaposlenica Orljave Mirela Bonić dok je odlazila iz tvornice noseći kutiju sa svojim stvarima.

Oko 170 radnica Orljave će morati u potragu za novim poslom, a ista je sudbina i 360 radnica krapinske Kotke, gdje su u lipnju također odlučili staviti ključ u bravu.

"Sljedećih godinu dana mislim da će polako kompletno zatvoriti tvornicu, ono što se oni nadaju da bi možda mogli opstati s nekih do stotinu ljudi, ali to je vrlo upitno“, smatra predsjednik Sindikata tekstila Nenad Leček.



A zgrada jednog od simbola tekstilne industrije, Kamenskog, izgleda lošije nego kuće u Petrinji. Do rujna će biti do temelja srušena, a jednakom brzinom ruši se i broj radnika u tekstilnoj industriji. Samo ove godine bez posla je ostalo njih više od pet tisuća.

Tekstilne gigante ispraćaju ženske radničke suze

Nema više Orljave, Kotke, Nade Dimić, DTR-a, Dalmatinke, MTČ-a, Kamenskog. Godinama već ženske radničke suze ispraćaju nekad gigante tekstila. U tehničkom muzeju imaju poseban dio posvećen slavnim danima tekstilne industrije u kojoj je još devedesetih u Hrvatskoj radilo oko 120 tisuća radnika, a danas svega dvadeset tisuća. Nekad su stare reklame sačuvane u muzeju bile hit, no danas je to potpuno druga priča.

Varteks, Jadran čarape, Čateks, Galeb. Među rijetkim su preživjelima. I varaždinska odijela jedva su preživjela, i to zato što su se sa šivanja za svjetske brendove prebacili na modu.

"Fokusirali smo se na razvoj vlastitog brenda, a prvenstveno kroz hrvatski dizajn, hrvatskih dizajnera koji su top kvalitete. Turska, Bugarska, Rumunjska, Bangladeš i tu Hrvatska nema što konkurirati u cijeni rada“, poručio je predsjednik uprave Varteksa Tomislav Babić.

Iscrpljene žene koje ne znaju što dalje

Dane i noći provodile su uz šivaću mašinu na granici minimalca, ali na kraju ipak izgubile utrku s Dalekim istokom.

"To su žene koje su zraubane od 20 godina rada, imaju 50 godina. One nisu niti za mirovinu, a vrlo su teško zapošljive“, zaključio je Leček.

Zato sindikalci traže pomoć u njihovu zapošljavanju jer, tvrde, osim pozitivnih iznimaka, domaća tekstilna industrija ide svojem kraju.

