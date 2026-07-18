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Policija upala u apartman "turista": Ono što su pronašli moglo je isprazniti brojne račune

PišeDNEVNIK.hr, Paula Klaić Saulačić, 18. srpnja 2026. @ 21:45 komentari
Bankomat - 1
Bankomat - 1 Foto: Dnevnik Nove TV
Policija je u Dubrovniku kod bugarskog turista pronašla opremu za pljačku bankomata.
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