Centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije sufinancirat će Europska unija s 289 milijuna kuna. Sve to pripremalo se čak 13 godina, a za to je bila zadužena tvrtka koju je osnovala županija.

Ured tvrtke koja je pripremala projekt Centra za gospodarenje otpadom u najjužnijoj županiji postoji već 13 godina, a centar se još nije počeo graditi. Tvrtka ima troje zaposlenih: pravnicu, voditelja projekta i direktora koji je dužnost preuzeo 2018. godine.

Direktor Josip Bačić projekt nije dobio preko natječaja već imenovanjem jer su, kako kaže, tražili čovjeka koji bi taj projekt progurao i ubrzao. Prosječna plaća troje zaposlenih u tvrtki je 10 tisuća kuna neto. Tvrtka je ovo koja se zove agencija, ali nije agencija jer je tvrtka. Osnovala ju je županija 2007. godine i godinama je imala samo direktora. Godišnji financijski trošak tvrtke je oko milijun i 50 tisuća kuna.

U 13 godina proveli su nekoliko natječaja, no kažu i pripremali opsežnu dokumentaciju, istraživali teren i osigurali novac Europske unije. Jedan od zadataka bila je i Studija izvedivosti cijelog projekta. No ona javnosti još nije dostupna. „Kažu nam da ćemo je odbiti kada bude prevedena, kada bude primopredaja, a ista studija je već korištena za dobivanje sredstava iz EU međutim nama kao građanima se ona ne da na ruke“, tvrdi Đuro Capor iz inicijative Srđ je naš.

Studiju smo zatražili od županije, no nije nam dostavljena. U njoj bi trebala biti i cijena otpada koju će plaćati građani. HDZ-ov župan Nikola Dobroslavić rekao je da cijenu projekta ne može reći jer ju ne zna napamet, ali tvrdi i kako to nije nikakva tajna za njegove sugrađane i komunalna poduzeća. „To ne mogu sada reći to ćemo objaviti kad dobijemo službenu verziju studije“, dodao je.

U tvrtki kažu da nisu do kraja platili studiju pa da čekaju prijevod, tek tada će imati autorska prava. Ovakve tvrtke otvarale su i druge županije koje su imale planove Centara za gospodarenje otpadom. Takvoj politici oštro se protivio bivši ministar okoliša.

„Na županijskoj razini, dodijeljene su razinama upravljanja koje uopće nemaju zakonskih obaveza niti odgovornosti, to su idealna radna mjesta, direktorska, ravnateljska, zaposlenici čiji je obim posla vrlo mali“, objasnio je bivši ministar Slaven Dobrović.

Iz Agencije tvrde upravo je bivši ministar kriv što je projekt toliko kasnio. Na kraju, milijuni od županije za tvrtku, stotine milijuna od Europske unije za projekt, a građani će plaćati skuplji otpad. Ministar okoliša Tomislav Ćorić na ovu temu nije bio dostupan.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr