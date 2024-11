Simbol obrane Dubrovnika, za branitelje svetinja. Tvrđava Imperijal dom je Muzeja Domovinskog rata koji je ove godine posjetilo oko 100 tisuća ljudi, ali u tom domu odavno topline nema.



"To nije ni blizu muzeja kako bi trebao izgledati jedan muzej grada Dubrovnika. Nažalost propada jer se ne ulaže ni u tvrđavu ni u muzej. Žalosti me u svakom slučaju", izjavio je Vicko Mihaljević, nekadašnji načelnik Saniteta Zapovjedništva obrane Dubrovnika.



Ovaj je muzej bio prvi u Hrvatskoj posvećen tematici Domovinskog rata, no stanje u kojem se nalazi daleko je od idealnog. Tvrđava je u ruševnom stanju, a muzejska građa koju bi trebala čuvati, s godinama propada. Ravnateljica muzeja Varina Jurica Turk na to ukazuje godinama, no bez uspjeha.

"Vrlo je teško poštivati povijesnu i muzeološku građu tamo gdje vam prokišnjava, gdje plivate u vodi, gdje ne možete izložiti originalnu građu iz vremena", izjavila je još u lipnju 2020. Varina Jurica Turk, ravnateljica Muzeja domovinskog rata Dubrovnik.



Ravnateljica u pisanom odgovoru na današnji upit otkriva kako je tijekom zime dio eksponata pohranjen u depo zbog nedostatka prostora i neadekvatnih uvjeta u tvrđavi.

Iz gradske uprave opravdanje. Kažu kako još nisu riješena sva pravna pitanja oko koncesije na tvrđavu.



"Iako je Grad Dubrovnik dobio na prvostupanjskom sudu odlukom Općinskog suda u Dubrovniku, brisano je pravo koncesije Razvoj golfu, ali prema nama dostupnim informacijama žalila se tvrtka Razvoj golf pa čekamo nastavak tog sudskog procesa”, izjavio je dubrovački gradonačelnik Mato Franković.



Iz grada ističu ulažu u nužne popravke, a u radove rekonstrukcije ne smiju dok se ne završe svi sudski procesi. Najavljuju i kako bi na Srđu mogao biti izložen jedan od MIG-ova.

Ni cijena ni trajanje obnove, kada do nje dođe, nisu poznati, ali grad takve troškove nije predvidio proračunom za 2025. niti u projekcijama za dvije iduće godine. Gotovo cijeli prostor tvrđave Imperijal koristio bi se za potrebe Muzeja, a obnovom je predviđeno da tu bude i ugostiteljski objekt.

U Dubrovniku godinama nema ni spomenika braniteljima. 'Kocka mora' uklonjena je s Pila 2020., a otad iz Grada nisu našli novo rješenje.

