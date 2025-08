Nakon oblačnog i kišovitog vikenda, danas se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. U prvom dijelu dana lokalno može pasti malo kiše, a na jugu i poneki pljusak s grmljavinom, moguće i izraženiji.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu se očekuje umjerena bura s jakim, podno Velebita i olujnim udarima, uglavnom poslijepodne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većinom će iznositi između 24 i 29 stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.

Zbog grmljavinskog nevremena u kninskoj, splitskoj i dubrovačkoj regiji na je snazi žuto upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda, dok je u riječkoj regiji isto upozorenje na snazi zbog snažnog vjetra. Međutim, samo je u dubrovačkoj regiji upozorenje na snazi cijeli dan, dok je u kninskoj na snazi od 12 do 18 sati, u riječkoj do 14 sati, a u splitskoj od 14 do 18 sati.

"Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i prolazno jakim do olujnim vjetrom. Moguća je i tuča", stoji u upozorenju DHMZ-a za splitsku i dubrovačku regiju.

Upozorenje DHMZ-a za ponedjeljak, 4. kolovoza 2025. godine Foto: DHMZ

Sutra se očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, mjestimice i vruće. Vjetar će na kopnu većinom biti slab. Na Jadranu se u noći i ujutro očekuje umjerena i jaka bura, a tijekom dana većinom umjeren sjeverozapadni vjetar.

Pročitajte i ovo Hitne službe na terenu Snažno nevrijeme poharalo Dalmaciju: Vatrogasci s plovila spasili 16 osoba, u Splitu ne rade semafori

Pročitajte i ovo Tajfun Danas Već mjesec dana pada kiša, četiri osobe poginule: Tisuće ljudi evakuirano, traga se za nestalima

Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti će iznositi od 12 do16, na Jadranu između 18 i 22, dok će se najviša dnevna temperatura uglavnom kretati od 25 do 30 stupnjeva.

"U nastavku tjedna očekuje nas djelomice ili pretežno sunčano te većinom ugodno i vrlo toplo vrijeme. Samo će u srijedu biti prolazno više oblaka i rijetko gdje malo kiše ili pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano, te će se zadržati vrlo toplo, a mjestimice i vruće. Puhat će umjerena i jaka bura, u četvrtak sjeverozapadnjak", u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV u nedjelju je najavio meteorolog Darijo Brzoja.

"Dakle, slijedi smirivanje vremena te će u nastavku tjedna biti dosta sunčano i ugodno toplo. Na moru i vruće, a vruće bi, kako se čini, za vikend moglo biti i u ostatku zemlje", zaključio je.